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Неожиданное сообщение спикера Белого дома о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Администрация Байдена сообщила, что на зимнюю Олимпиаду-2022 поедут только спортсмены.

сегодня, 21:45
Автор:

Олег Терещенко
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В понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки сообщила на брифинге о том, что официальные и дипломатические представители Соединенных Штатов Америки не будут присутствовать на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Как передает suspilne.media, причиной такого решения стало нарушение прав человека. Тем не менее, спортсменам США разрешат принять участие в соревнованиях.

Неожиданное сообщение спикера Белого дома о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

Администрация Президента США Джо Байдена считает, что в правительство Китая в регионе Синцзян-Уйгурск совершило геноцид и преступление против человечества, а также другие нарушения прав человечества.

"Мы полностью поддерживаем спортсменов национальной сборной США и будем болеть за них дома. В торжествах Игр мы участвовать не будем… Это признак того, что статус-кво быть не может, и отсутствие дипломатической делегации США об этом свидетельствует", – уточнила Псаки.

Относительно решения разрешить спортсменам участвовать в зимней Олимпиаде, пресс-секретарь Белого дома объяснила очень просто. По ее словам, запретить – значит наказать. А руководство страны этого не желает. Тем более спортсмены очень многое готовились для участия в соревнованиях.

Псаки также добавила, что Соединенные Штаты Америки сообщили о своем решении союзников, но не призывали их предпринять такой же шаг.

Отметим, что зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры с 4 по 13 марта. При этом посетить соревнования через пандемию COVID-19 могут только жители материковой части КНР, если они будут отвечать карантинным требованиям.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", более шестидесяти лет назад на олимпиаде в Мельбурне произошло "кровавое побоище".



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Источник: https://suspilne.media/187170-ukraina-robit-nedostatno-dla-pokrasenna-umov-trimanna-ludej-pid-vartou-rada-evropi/
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