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Японские альпинисты покорят пакистанскую вершину в шесть километров, чтобы преодолеть высоту на два больше

Цель отважных альпинистов взойти на восьмитысячник К2

сегодня, 21:45
Автор:

Олег Терещенко
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Отважные альпинисты из Японии Кацуя Хирайде и Такуя Миторо намерены покорить горные вершины Пакистана. По сообщению 4sport.ua, спортсмены только недавно объявили о своих целях.

Японские альпинисты покорят пакистанскую вершину в шесть километров, чтобы преодолеть высоту на два больше

Кацуя Хирайде и Такуя Миторо – фото 4sport.ua

Следует учесть, что японские альпинисты совсем не новички в своем деле. Кацуя – один из сильнейших мастеров своего дела в стране, дважды обладатель самой престижной мировой премии в альпинизме "Золотой ледоруб". Впервые он получил награду после того, как совершил открытие нового маршрута на пакистанской горе Шиспари высотой 7611 метров в 2017 году. Второй раз Кацуя получил премию за два года (2019) за восхождение на вершину Ракапоши высотой 7788 метров в пакистанской долине Хунза.

На этот раз целью японца является безымянная вершина, чуть ниже высоты – всего 6020 метров. Которая расположена в северной части Пакистана.

Напарником Кацуя стал Такуя Миторо, с которым он уже пытался покорить в 2012 году вершину Шиспаре высотой 7611 метров.

По словам Кацуя Хирайде, эта экспедиция будет подготовительна, поскольку японец хочет покорить на западной стене Пакистана восьмитысячник К2. Эту экспедицию он запланировал на 2022/2023 годы. Особенностью преодоления вершины К2 есть то, что участники пройдут в альпийском стиле без использования кислородных баллонов.

Ранее этот маршрут прошел небольшое количество альпинистов, но не в альпийском стиле.

В этом году К2 хотел покорить канадско-американский дуэт Ян Вальстед и Грэхем Циммерман. Но из-за слишком высоких температур и частых лавин на склоне горы у альпинистов ничего не получилось.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, как мяч и корзина из-под персиков завоевали всемирное признание.



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Источник: https://4sport.ua/news?id=34482
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