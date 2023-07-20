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Теннисный мир возмущен из-за скандала в Венгрии: совершенно отвратительно

В ходе теннисного турнира в Венгрии произошел скандальный инцидент между местной теннисисткой и ее китайской соперницей.

сегодня, 11:33
Автор:
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Slava Kot
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Во время турнира WTA 250 в Будапеште произошла неприятная ситуация с участием китайской теннисистки Чжан Шуай и ее соперницы Амариссы Тот. Болельщики турнира стали свидетелями скандальных сцен, о которых сейчас говорит практически весь теннисный мир.

Теннисный мир возмущен из-за скандала в Венгрии: совершенно отвратительно

Чжан Шуай спорит с судьей. Фото из открытых источников

Чжан Шуай в первом раунде сыграла против представительницы Венгрии Амариссы Тот. Китайская теннисистка была явным фаворитом поединка, но первый сет оказался ровным. После десяти геймов счет на табло был 5:5. Именно в 11-м гейме произошел неожиданный инцидент. 


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Чжан Шуай отбила попавший в линию корта мяч, что означало о необходимости засчитать очко ей. Однако судья матча Моргана Лара отдала очко венгерской теннисистке. Это произошло, несмотря на решение линейного судьи, который указал, что мяч попал в корт. Раздраженная Чжан Шуай начала протестовать против такого решения. Однако венгерская публика негативно отреагировала на протесты китаянки и освистала ее. Протесты Чжан Шуай проигнорировала и судья. В этот момент венгерская теннисистка язвительно насмехалась над ситуацией.

Когда казалось, что все закончилось и теннисный матч продолжился, Амарисса Тот подошла к месту, где попал мяч, и вытерла его. Все происходило под выкрики китаянки, просившей соперницу не делать этого.

После этого Чжан Шуай села на скамью со слезами. Китайская спортсменка вызвала физотерапевта и отказалась продолжать соревнования. Венгерская публика вновь освистала азиатскую спортсменку, спускавшуюся в раздевалку.

На скандальную ситуацию отреагировали мировые лидеры тенниса. "Совершенно отвратительное поведение, Шуай лучше человек, чем многие из нас", — написала австралийская теннисистка Айла Томеньевич. "Награда за неспортивное поведение года досталась Амариссе Тот", – добавила Агнешка Радванска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне возмущены и требуют штрафов для украинских теннисисток.

Также "Комментарии" писали о том Холланде, который назвал любимого боксера: им оказался украинец.



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Источник: https://twitter.com/popalorena/status/1681376932351311890
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