Теннисистка попала мячом в девушку: жестокое наказание (ВИДЕО)



















Японская теннисистка Мия Като. Фото из открытых источников

Алдила Сутьяди и Мия Като были дисквалифицированы и завершили участие в теннисном турнире Ролан Гаррос в третьем круге. Японская теннисистка случайно попала в девушку, подающую теннисные мячи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Eurosport.



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Индонезийская теннисистка Алдила Сутьяди выступала в паре вместе с японской коллегой Мией Като на турнире Ролан Гаррос, где в третьем раунде их соперницами стали испанка Сара Соррибес Тормо и чешка Мари Бузкова. Первый сет на тай-брейке выиграли представительницы испано-чешской пары, однако второй сет начался лучше для индонезийско-японского дуэта.

Теннисистки вели со счетом 3:1 в пятой партии произошел инцидент, приведший к дисквалификации. Мия Като ударила по мячу, попавшему в девушку на площадке. Эпизод можно просмотреть ниже.

Сначала судья должен предупреждение, однако такое решение не понравилось соперницам, которые подчеркнули, что девушка плачет и сложно переживает ситуацию. В конце концов, поединок был завершен, а Сутьяди и Като получили дисквалификацию.

"Вы ударили по попавшему в кого-то мячу и получил травму. Вы несете ответственность за это действие. Даже если это несчастный случай, вы все равно несете ответственность", — пояснил арбитр.

Интересно, что недавно российская теннисистка Мирра Андреева в матче против Кори Гофф не сдержала нервы и сознательно отправила мяч на трибуну. Тогда арбитр выдал русским только предупреждение.

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