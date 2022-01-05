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Состоялись поединки 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Харьковчане обыграли опытный "Химик", а у "Днепра" не было проблем в Сумах

сегодня, 20:30
Автор:

Олег Терещенко
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Во вторник и среду, 4 – 5 января, состоялись поединки 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу.

Состоялись поединки 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

"Сокол" - "Химик" - фото из открытых источников

4 января харьковские "Соколы" победили южненский "Химик" — 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12). Следует отметить, что харьковская команда нарушила лимит на легионеров в этом матче. Около 10 секунд во второй четверти было 5 иностранных игроков одновременно.

По правилам, в каждой игре под эгидой ФБУ на площадке одновременно может быть не больше четырех легионеров.

Судьи не сразу заметили это нарушение. Они дали технический фолл скамье "Соколов", но только после того, как "Химик" провел полную атаку.

5 января на площадке спортивного зала Сумского государственного университета встретились представители высшей лиги – "Сборная Сумской области – Баскетбольный клуб "СумГУ" и суперлиговый баскетбольный клуб "Днепр".

Сумчане начали игру с победы в первой десятиминутке, но проиграли игру. Первую четверть матча сумчане выиграли со счётом 26:23. Во второй победу (25:8) праздновали баскетболисты из Днепра, которые в конце концов на большой перерыв ушли, ведя в счете (48:34). В третьей десятиминутке баскетболисты БК "Днепр" оторвались еще на 25 пунктов (33:8) и их преимущество перед последним игровым отрезком составило 39 пунктов (81:42). Последняя десятиминутка была также за днепрянами (21:20), выигравшими матч со счетом 102:62 (26:23, 25:8, 33:8, 21:20).

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Источник: https://suspilne.media/195570-sumcani-prograli-komandi-z-dnipra-u-kubkovomu-matci-z-basketbolu/
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