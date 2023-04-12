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Энди Маррей поддерживает украинских спортсменов: нужно понимать их точку зрения

Шотландский теннисист, в 2022 году пожертвовавший все свои выигрыши на гуманитарные цели в Украине, призывает поддерживать Украину.

сегодня, 18:10
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Автор:

Slava Kot

Один из лучших теннисистов современности Энди Маррей считает, что нужно прислушиваться к украинским спортсменам, а не только к россиянам, которые жалуются на запрет участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Tennis Majors.

Энди Маррей поддерживает украинских спортсменов: нужно понимать их точку зрения

Шотландский теннисист Энди Маррей. Фото из открытых источников

Недавно турнир Уимблдон под давлением организаторов упразднил запрет для российских и белорусских спортсменов. Такие действия вызвали критику среди украинских теннисистов и других спортсменов. Они не понимают, почему мир обращает внимание на тех, кого не допустили к соревнованиям, однако не поддерживают украинцев, страдающих российской агрессией.


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"Я думаю, что действительно важно продолжать говорить о том, что действительно происходит в Украине сейчас, не сосредотачиваясь на нескольких теннисистах и нескольких спортсменах, которые могут или не могут участвовать в больших спортивных соревнованиях", — говорит Маррей.

По мнению шотландского теннисиста, следует больше прислушиваться к украинским спортсменам.

"Конечно, я испытываю симпатию к украинским игрокам. Я видел, что некоторые из игроков говорили о том, как им было тяжело. Надо понимать их точку зрения, а не только игроков, которым не разрешили играть в прошлом году. В туре есть украинские игроки, чьи семьи пострадали, и они переживают невероятно трудные времена. И это важно", — говорит Энди Маррей.

В прошлом году Энди Маррей пожертвовал свои выигрыши на сумму более 630 тыс. фунтов стерлингов (около 30 млн. гривен) на гуманитарную помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал или поддерживают ли украинцы допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Также "Комментарии" писали, что президент УЕФА рассказал, когда отменят дисквалификацию России.



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Источник: https://www.tennismajors.com/wimbledon-news/dont-be-distracted-from-the-actual-issue-andy-murray-calls-on-tennis-to-support-ukrainians-after-wimbledon-lifts-ban-on-russians-and-belarusians-673026.html
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