Россияне возмущены: требуют штрафов для украинских теннисисток

Российские СМИ резко реагируют на ситуацию после матча между украинской теннисисткой Элиной Светолиной и белорусской Викторией Азаренко. Россияне требуют вмешаться теннисного руководства и введение штрафов против украинских теннисисток.



Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото из открытых источников

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Встреча украинских теннисисток с соперницами из России и Беларуси имеют дополнительный подтекст. Из уважения к воюющим на фронте соотечественникам и воинам украинки не жмут руки игрокам из стран, напавших на Украину. Подобная ситуация произошла на Уимблдоне. Украинская теннисистка Свитолина еще до поединка напоминала, что "и дальше будет избегать рукопожатий с россиянами и белорусами". Элина Свитолина победила Викторию Азаренко, а после матча не было традиционного рукопожатия между соперницами.

Потому россияне призывают руководство турнира и теннисные федерации вводить штрафы для украинских спортсменок.

"По-хорошему украинкам нужно запретить нарушать правила фейр-плей и нагнетать политические страсти как минимум под угрозой штрафов", — пишут российские СМИ.

Кроме того, россияне считают такие шаги только "привлечением внимания". Они утверждают, что Азаренко хоть и белоруска, но живет много лет в США и выступает под белорусским флагом "чисто номинально".

"Все это приводит к мнению, что поведение украинок — не политическая позиция, а лишь повод для привлечения внимания", — заявляют спортивные СМИ РФ.

Следующий матч Элина Свитолина на теннисном турнире Уимблдон сыграет против первой ракетки мира польки Иги Швентек 11 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несмотря на заявления российских СМИ о негативном отношении к спортсменкам из РФ теннисистка Элина Свитолина поблагодарила российскую спортсменку, которая поддержала украинок.

Также "Комментарии" писали странную реакцию белорусской теннисистки на вопрос о войне в Украине.