Российские СМИ традиционно критикуют украинских спортсменов. В этот раз они нацелились на теннисистку Даяну Ястремскую, которая не пожала руку канадской соперницы Эжене Бушар.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото из открытых источников

Во время квалификационного раунда US Open 2023 Даяна Ястремская отомстила за свое мартовское поражение Эжене Бушар и одолела ее в трех сетах. После матча украинская теннисистка отказалась пожимать руку канадской спортсменке.

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"Украинская теннисистка Даяна Ястремская устроила скандал во втором круге квалификации Открытого чемпионата США, отказавшись от традиционного послематчевого рукопожатия с канадкой Эжени Бушар", — пишет российское издание S port-express.

Вероятно, это произошло из-за заявлений Бушар, которая в марте победила украинку в Испании и сообщила, что "в матчах с допингом в Мадриде есть что-то особенное". Таким образом, канадка намекнула, что в 2017 году на этом корте она победила россиянку Марию Шарапову, которая вернулась в мир тенниса после дисквалификации через допинг и Ястремскую, которая также пропустила половину сезона из-за подозрения в употребление допинга.

Впоследствии Бушар удалила свое сообщение, однако у канадской спортсменки одна из крупнейших фанатских аудиторий в мире женского тенниса, поэтому ее пост заметили СМИ, болельщики и вероятно Ястремская.

Российские СМИ возмущены тем, что представители Украины не подают руки соперникам из России.

"Получается, что теперь украинкам разрешено нарушать правила фейр-плей не только в отношении наших девушек, но и вообще всех, кто им не нравится? В заявлении WTA ничего не говорилось, что украинки могут безнаказанно хейтить любых соперниц, которые им не нравятся. Бушар не имеет никакого отношения к России", — пишут российские СМИ.

Напомним, что послематчевое рукопожатие в теннисе не является частью правил, например, как в фехтовании, где возник неприятный инцидент с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан. В общем, такой жест считается проявлением вежливости, однако отказ от этой традиции обычно мотивируется желанием унизить соперника, показать недовольство. В ситуации с украинскими спортсменками это показывает нежелание иметь нечто общее с россиянами, которые могут выступать на международных турнирах, пока их власти пытаются захватить другую страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бы илорусская теннисистка рассказала о своей ошибке: я была очень глупа.

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