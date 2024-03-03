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Поведение украинки разозлило россиян

Даяна Ястремская традиционно отказалась от фотосессии и рукопожатия с россиянкой. Такое поведение украинской теннисистки разозлило россиян.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Российские спортивные СМИ возмущены поведением украинской теннисистки Дайаны Ястремской на турнире в Сан-Диего. Украинка не захотела пожимать руку российской теннисистке Анне Блинковой перед матчем, а также отказалась от совместной фотосессии.

Поведение украинки разозлило россиян

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото из открытых источников

Россиянка Анна Блинкова победила украинку Даяну Ястремскую во втором раунде турнира WTA 500 в Сан-Диего. Украинская теннисистка, дошедшая в этом году до полуфинала Australian Open, сначала побеждала, однако в итоге проиграла в двух сетах 6:7, 2:6.

Несмотря на то, что украинские теннисистки при встрече с российскими постоянно отказываются от рукопожатий и фотосессий, россияне и дальше критикуют такую позицию.

"Перед началом матча Ястремская демонстративно отошла от сетки, с другой стороны которой была Блинкова. Мало того, когда ее позвали для совместного съемки с судьей, Даяна отказалась", — жалуются российские СМИ.

Россияне заявили, что Блинкова "наказала Ястремскую за невежливость" имея в виду, что украинка отказалась пожимать руку теннисистке из РФ.

"Проиграв последний розыгрыш, украинка даже не смахнула по вежливости ракеткой, с каменным лицом она пожала руку судье и пошла собирать вещи", — добавляют спортивные СМИ РФ.

Несмотря на это, радость россиян длилась недолго. В следующем матче Анна Блинкова не смогла попасть в финал и в трех сетах уступила Джессике Пегуле. Другая украинка, Марта Костюк, также участвовавшая в соревнованиях, дошла до финала, где встретилась с обидчицей российской теннисистки. Украинская теннисистка Марта Костюк победила Джессику Пегулу в двух сетах 7:6, 6:1 и выиграла турнир в Сан-Диего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская установила несколько достижений на турнире Australian Open.

Также "Комментарии" писали, что российский теннисист Андрей Рублев в ярости наорал на судью. Он быстро получил суровое наказание.



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