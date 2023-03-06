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Первой ракетке мира запретили выступать в США: известная причина

Новак Джокович не получил разрешение от США выступить на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе. Первой ракетке мира не помогли обращения сенаторов США к Джо Байдену.

сегодня, 13:45
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Автор:

Slava Kot

Сербский теннисист Новак Джокович снова пропустит большой турнир из-за отсутствия прививки от COVID-19. Серб не сыграет в Индиан-Уэллсе, потому что его не пустили в США. Первой ракетке мира не помогли даже письма сенаторов Джо Байдену. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter BNP Paribas Open.

Первой ракетке мира запретили выступать в США: известная причина

Сербский теннисист Новак Джокович. Фото из открытых источников

Сербский теннисист отказывается от вакцинации против COVID-19, поэтому не может получить разрешение попасть в США и другие страны. Поэтому Новак Джокович пропустил Australian Open в январе 2022 года. Теперь ситуация повторилась на турнире в Индиан-Уэллсе, из-за санитарных норм США теннисист не сможет попасть в США.


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"Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с BNP Paribas Open 2023. Его место в сетке турнира займет Николоз Басилашвили", – сообщили организаторы турнира в Twitter.

Интересно, что Новаку Джоковичу требовали сделать исключение два сенатора от Флориды Рик Скотт и Марко Рубио, написавших письмо президенту США Джо Байдену, однако американский лидер не ответил на сообщения политиков.

Санитарные нормы в США по вакцинации действуют до 11 мая 2023 года, поэтому Новак Джокович, вероятно, сможет принять участие в одном из крупнейших теннисных турниров года US Open.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Новака Джоковича попал в скандал. Срджан Новак сделал фото с фанатами русского мира, из-за чего подвергся публичной критике.

Также "Комментарии" писали, что украинская теннисистка Марта Костюк победила россиянку в финале и выиграла свой первый крупный титул в карьере.




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Источник: https://twitter.com/BNPPARIBASOPEN/status/1632569751699623936
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