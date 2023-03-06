Первой ракетке мира запретили выступать в США: известная причина

Сербский теннисист Новак Джокович снова пропустит большой турнир из-за отсутствия прививки от COVID-19. Серб не сыграет в Индиан-Уэллсе, потому что его не пустили в США. Первой ракетке мира не помогли даже письма сенаторов Джо Байдену. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter BNP Paribas Open.

Сербский теннисист Новак Джокович. Фото из открытых источников

Сербский теннисист отказывается от вакцинации против COVID-19, поэтому не может получить разрешение попасть в США и другие страны. Поэтому Новак Джокович пропустил Australian Open в январе 2022 года. Теперь ситуация повторилась на турнире в Индиан-Уэллсе, из-за санитарных норм США теннисист не сможет попасть в США.

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"Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с BNP Paribas Open 2023. Его место в сетке турнира займет Николоз Басилашвили", – сообщили организаторы турнира в Twitter.

Интересно, что Новаку Джоковичу требовали сделать исключение два сенатора от Флориды Рик Скотт и Марко Рубио, написавших письмо президенту США Джо Байдену, однако американский лидер не ответил на сообщения политиков.

Санитарные нормы в США по вакцинации действуют до 11 мая 2023 года, поэтому Новак Джокович, вероятно, сможет принять участие в одном из крупнейших теннисных турниров года US Open.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Новака Джоковича попал в скандал. Срджан Новак сделал фото с фанатами русского мира, из-за чего подвергся публичной критике.

Также "Комментарии" писали, что украинская теннисистка Марта Костюк победила россиянку в финале и выиграла свой первый крупный титул в карьере.



