logo

BTC/USD

22959.66

ETH/USD

1604.60

LTC/USD

88.27

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Отец Джоковича сделал фото с фанатом Путиным на Australian Open
commentss НОВОСТИ Все новости

Отец Джоковича сделал фото с фанатом Путиным на Australian Open

На теннисном турнире Australian Open отец известного сербского теннисиста Новака Джоковича сфотографировался с фанатом Путина, который имел надпись на футболке: "Где мы там Россия".

сегодня, 12:26
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В Австралии проходит один из самых крупных теннисных турниров года Australian Open. На нем уже произошло несколько скандалов из-за российского флага и сторонников Путина. Теперь отец Новака Джоковича Срджан сфотографировался с россиянином, который имел футболку с буквой Z. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Отец Джоковича сделал фото с фанатом Путиным на Australian Open

Новак та Срджан Джокович. Фото из открытых джерел

На турнире Australian Open запретили использовать российские и белорусские флаги, после матча между украинской теннисисткой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой. 25 января состоялся матч между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым, где на трибунах прошла демонстрация поддержки режима Путина.

"Небольшая группа людей демонстрировала неприемлемые флаги и символы и угрожала охранникам после матча в среду вечером и была выселена", — сообщили организаторы турнира Australian Open.

Россияне вывесили флаг России с изображением Путина, некоторые из демонстрантов также имели на плечах сербский флаг. Кроме того, у одного из нарушителей была футболка с буквой Z , которая стала символом российского вторжения в Украину и надписью на футболке: "где мы там Россия".

Именно с последним сделал фото отец Новака Джоковича. Фото можно просмотреть ниже, Срджан Джокович (слева от тройки в центре):

Отец Джоковича сделал фото с фанатом Путиным на Australian Open - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский таксист хотел угнать английскую футболистку, когда та села к нему в машину в Москве.

Также "Комментарии" писали о российском теннисисте, который пожаловался на украинский флаг на трибуне теннисного турнира.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/sport/tennis/64409618
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!