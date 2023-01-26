Отец Джоковича сделал фото с фанатом Путиным на Australian Open

В Австралии проходит один из самых крупных теннисных турниров года Australian Open. На нем уже произошло несколько скандалов из-за российского флага и сторонников Путина. Теперь отец Новака Джоковича Срджан сфотографировался с россиянином, который имел футболку с буквой Z. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Новак та Срджан Джокович. Фото из открытых джерел

На турнире Australian Open запретили использовать российские и белорусские флаги, после матча между украинской теннисисткой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой. 25 января состоялся матч между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым, где на трибунах прошла демонстрация поддержки режима Путина.

"Небольшая группа людей демонстрировала неприемлемые флаги и символы и угрожала охранникам после матча в среду вечером и была выселена", — сообщили организаторы турнира Australian Open.

Россияне вывесили флаг России с изображением Путина, некоторые из демонстрантов также имели на плечах сербский флаг. Кроме того, у одного из нарушителей была футболка с буквой Z , которая стала символом российского вторжения в Украину и надписью на футболке: "где мы там Россия".

Именно с последним сделал фото отец Новака Джоковича. Фото можно просмотреть ниже, Срджан Джокович (слева от тройки в центре):

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский таксист хотел угнать английскую футболистку, когда та села к нему в машину в Москве.

Также "Комментарии" писали о российском теннисисте, который пожаловался на украинский флаг на трибуне теннисного турнира.

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