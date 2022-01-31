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Кто в 2022 году будет популяризировать бразильское джиу-джитсу в Украине: амбассадоры Лиги TMS

Были избраны те спортсмены, которые стали призерами не только на всеукраинских, но и на международных турнирах.

сегодня, 19:50
Автор:

Олег Терещенко
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Украинская Лига бразильского джиу-джитса TMS начала спортивный сезон не только с турнира, но и с подписания спонсорских контрактов с лучшими спортсменами организации. Более десяти человек получили свой шанс представлять команду TMS в Украине и на международных турнирах.

Кто в 2022 году будет популяризировать бразильское джиу-джитсу в Украине: амбассадоры Лиги TMS

Амбассадоры Лиги - фото из Лига TMS

В качестве послов Лига выбрала спортсменов, занявших призовые места на чемпионате мира в Абу-Даби и уже известных в Украине взрослых борцов из разных городов. По словам президента Лиги TMS Шая Гутман, этот контракт позволит ребятам получать фирменную экипировку, бесплатно выступать на турнирах организации и ездить на международные соревнования в составе сборной TMS.

"Мы выбрали харизматичных и легких юношей и девушек, с которыми можно хоть на край света! Это важно, когда ты создаешь команду послов. Помимо технического арсенала и побед в каждом из них есть нечто большее, что делает ярких представителей Лиги TMS", — заявили представители Лиги TMS.

Уже 6 февраля одно из посольств Никита Шагойко выступит на престижном турнире в Бразилии, а 14 февраля часть команды отправится на самые большие соревнования по бразильскому джиу-джитсу IBJJF в Риме.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, не меньшим знаковым событием стало открытие категории для пара-атлетов на турнирах Лиги TMS. Организация стала первой в украинском джиу-джитсе, предоставившим людям с инвалидностью и особенностями развития возможность конкурировать в отдельном дивизионе. В общей сложности на татами спортсмены провели 240 столкновений и разыграли между собой 60 комплектов медалей. Следующий открытый турнир Лиги TMS состоится 12-13 марта во Львове.


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