logo

BTC/USD

42801.94

ETH/USD

3273.17

LTC/USD

136.16

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Компания Apple планирует создать что-то интересное с "Формулой-1"
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Apple планирует создать что-то интересное с "Формулой-1"

В этом будут принимать участие Брэд Питт, а также Льюис Хэмилтон

сегодня, 20:40
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Американская компания Apple планирует финансово вложиться в создание нового фильма о "Формуле-1". Одна из главных ролей досталась американскому актеру Брэду Питту.

Компания Apple планирует создать что-то интересное с "Формулой-1"

"Формула - 1" - фото из © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Как сообщает prsport, в создании нового фильма о гонках "Ф-1", в котором будет сниматься Брэд Питт, также будет участвовать и британский пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон, который также является семикратным чемпионом гонок. 

По сюжету киноленты Брэд Питт будет играть роль пилота, который вышел на пенсию, но не смог оставить гонки, которые были огромной частью всей его жизни. Экс-пилот начал заниматься обучением молодого автогонщика, дабы тот добился славы на гоночной трассе, благодаря опыту бывалого автогонщика. Вместе с командой юного спортсмена герой Питта сможет добиться успеха в гоночном мире, но уже не в роли гонщика, а в качестве наставника.

Эрен Крюгер назначен сценаристом, а продюсером будет американец Джерри Брукхаймер, который снимал франшизу "Пираты Карибского моря". В фильм уже вложили 130 миллионов долларов. Дата выхода киноленты о "королевских гонках" ещё неизвестна.

Последним всемирно известным фильмом о классических гонках стал фильм под названием "Ford против Ferrari", сюжет которого рассказывает об истории двух авто инженерах Америки, которые хотели добиться главной цели – сделать свой спорткар, который сможет обогнать непобедимого чемпиона Феррари. Этот фильм вышел в 2019-м году, в главных ролях были задействованы Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал имя нового чемпиона "Формулы-1" 2021 года. Также, "Комментарии" рассказывали о том, как в семье часовщиков родился будущий автогонщик и конструктор.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://prsport.net/othersport/pro-gonki-formuly-1-snimut-kinolentu-s-bredom-pittom-v-glavnoy-roli.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!