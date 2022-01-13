Компания Apple планирует создать что-то интересное с "Формулой-1"

Американская компания Apple планирует финансово вложиться в создание нового фильма о "Формуле-1". Одна из главных ролей досталась американскому актеру Брэду Питту.

"Формула - 1" - фото из © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Как сообщает prsport, в создании нового фильма о гонках "Ф-1", в котором будет сниматься Брэд Питт, также будет участвовать и британский пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон, который также является семикратным чемпионом гонок.

По сюжету киноленты Брэд Питт будет играть роль пилота, который вышел на пенсию, но не смог оставить гонки, которые были огромной частью всей его жизни. Экс-пилот начал заниматься обучением молодого автогонщика, дабы тот добился славы на гоночной трассе, благодаря опыту бывалого автогонщика. Вместе с командой юного спортсмена герой Питта сможет добиться успеха в гоночном мире, но уже не в роли гонщика, а в качестве наставника.

Эрен Крюгер назначен сценаристом, а продюсером будет американец Джерри Брукхаймер, который снимал франшизу "Пираты Карибского моря". В фильм уже вложили 130 миллионов долларов. Дата выхода киноленты о "королевских гонках" ещё неизвестна.

Последним всемирно известным фильмом о классических гонках стал фильм под названием "Ford против Ferrari", сюжет которого рассказывает об истории двух авто инженерах Америки, которые хотели добиться главной цели – сделать свой спорткар, который сможет обогнать непобедимого чемпиона Феррари. Этот фильм вышел в 2019-м году, в главных ролях были задействованы Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал имя нового чемпиона "Формулы-1" 2021 года. Также, "Комментарии" рассказывали о том, как в семье часовщиков родился будущий автогонщик и конструктор.

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