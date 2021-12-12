Стало известно имя нового чемпиона "Формулы-1" 2021 года

В воскресенье, 12 декабря, в Абу-Даби был дан старт финальным соревнованиям сезона "Формулы-1". За чемпионское право спорили два лидера гонки – нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

Макс Ферстаппен - фото sport.ua

Как передает sport.ua, перед началом гонки у Макса был поул, а у стартовавшего вторым Льюиса более долговечные шины медиум. Ферстаппен из-за ошибки в квалификации вынужден был начинать гонку на софте.

Британец стартовал гораздо лучше и перехватил лидерство у Ферстаппена, однако нидерландец, имея более быстрые шины, атаковал в конце первой прямой и едва не столкнулся с конкурентом.

В течение многих гонок Льюис контролировал ситуацию на трассе. Но все решилось за 10 кругов. Когда казалось, что Хэмилтон победит, все изменилось, когда пилот "Вильямаса" Николас Латифи разбил свой болид и вызвал машину технической безопасности. В то же время Ферстаппен заскочил на пит-стоп, чтобы сменить резину софта, а британец остался на трассе.

Оставалось всего 4 круга, а техникам нужно было убрать болид Латифи и очистить трассу от обломков. Представителям Мерседеса оставалось молиться, чтобы машину Уильямс убрали так медленно, как это возможно.

В результате сейфити-кар отпустил пилотов в борьбу за круг до конца. Ферстаппен был сзади, но на свежих шинах. И, конечно, Макс в такой ситуации прошел Хэмилтона на последнем круге и взял титул.





Макс Ферстаппен – чемпион мира, а Кубок конструкторов остался за "Мерседесом".

Финальный общий зачет:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 395,5

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 387,5

3. Валттери Боттас ("Мерседес") – 226

4. Серхио Перес ("Ред Булл") – 190

5. Карлос Сайнс ("Феррари") – 164,5

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