Как в семье часовщиков родился будущий автогонщик и конструктор

25 декабря 1878 года в Ла-Шо-де-Фон (Швейцария), в семье часовщиков родился Луи Шевроле. Мальчик с раннего возраста начал разбираться в сложных механизмах. В 11 лет он бросил школу и открыл свою мастерскую по ремонту велосипедов. А в 22 года – переехал в Париж, где устроился работать механиком. Через год Луи отправился в Канаду, а еще через время – в США.

Луи Шевроле - фото с АиФ

Автогонки и новый двигатель

Еще с детства Шевроле увлекался автогонками. В США, работая на одном из предприятий корпорации GM Вильяма Дюранта, Луи постоянно принимал участия в различных ралли.

Когда Шевроле исполнился 31 год (в 1909 году), он получил заказ на изготовление нового двигателя. Специалист ухитрился предложить на рассмотрение совершенно новую модель этой детали. В следствии чего Дюрант дал одобрение и выступил в роли инвестора данного проекта.

Chevrolet Motor Company, Frontenac Motor Corporation и American Motors Corporation

В 1911 году сын Вильяма Дюранта Эдвин Кэмпбелл, Шевроле и Уильям Литтл основали свою фирму Chevrolet Motor Company. Их первое выпущенное авто Chevrolet Classic Six, несмотря на дороговизну, имел успех по продажам.

С 1913 года Chevrolet Motor Company пыталась удешевить свою продукцию, с чем был не согласен Луи. Он считал, что это ведет к ухудшению качества выпускаемых машин. Как результат, он вышел из состава учредителей фирмы и вернулся в Европу.

Там Шевроле продолжает заниматься своим любимым делом – автогонки и принимает участие в выпуске новых автомобилей "Фронтенак" и "Корнелиан".

Через три года Луи Шевроле стает основателем фирмы гоночных комплектующих Frontenac Motor Corporation. Автомобильное предприятие начинает изготовлять комплектующие к Ford Model T. В том же году в США он стал одним из основателем American Motors Corporation. В этой фирме Шевроле занимает должность вице-президента и главного инженера.

В 1920 году выдающийся конструктор Луи Шевроле окончательно прекратил выступления и начинает заниматься разработкой авиационных двигателей с тем, чтобы использовать их в гоночных болидах.

Он умер 6 июня 1941 года в Детройте, штат Мичиган (Швейцария). В честь заслуг Луи, у входа в музей автогонок Индианополиса (штат Индиана) был установлен мемориал с его бронзовым бюстом.

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