Историческая победа: украинка завоевала медаль на чемпионате мира по фехтованию

Украинская спортсменка получила медаль на чемпионате мира в Объединенных Арабских Эмиратах по фехтованию и заняла призовое место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.



Фото Национальной федерации фехтования

Рапиристка Екатерина Буденко четвертого дня чемпионата завоевала "бронзу" в юниорском первенстве. Украинка поборола землячку Ольгу Сопит, которая два года заняла места в первой юниорской десятке фехтовальщиц мира. По информации Федерации Украины по фехтованию Екатерина впервые в индивидуальном зачете за последние 30 лет стала призершей в женской рапире на юниорском чемпионате мира. К тому же она завоевала первую медаль для сборной Украины на турнире.

Кроме того, в десятку лучших вошла и Кристина Петрова, заняв 9 место в личные соревнования рапиристок среди кадетов. 17-летняя Кристина из Киева поборола соперниц в группе и в олимпийке преодолела Аглаю Райнер из Австрии (15:5) и румынку Ульяну-Думитриту Жосан (15:6). Уступила она японке Аяно Иимури с результатом (12:15).

Среди юношей-рапиристов в первую десятку не вошел никто из украинцев. Высшее в итоговом протоколе, на 67-м месте, расположился Елизар Дирда. "Мы очень довольны выступлением наших рапиристок в личных соревнованиях на чемпионате мира, они продемонстрировали качественное фехтование и на самом деле каждая из них вчера могла претендовать на медаль. Взойти на пьедестал в итоге удалось Екатерине Буденко, которая за вход в четверку выиграла с минимальной разницей в Ольги Сопит. Вспоминая какой путь пришлось преодолеть, чтобы просто добраться сюда, мне трудно сдержать эмоции. Все было очень напряженно. Прежде всего низкий поклон воинам ВСУ! Спасибо нашим спортивным функционерам, в частности, управлению спорта в Николаеве, которое организовало транспорт, чтобы вывезти учеников нашей школы из города", — рассказала заслуженный тренер Украины, директор Николаевской СДЮШОР по фехтованию Лариса Павленко .

По ее словам, помогают спортсменам министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, главный тренер сборной Наталья Михайловна Конрад, а также страны, которые помогли готовиться девушкам и ребятам: Румыния, Польша, Италия, Венгрия, Молдова, Израиль.

Как сообщал портал, украинские спортсмены одержали победу на Кубке мира FIG-2022. В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике FIG-2022, продолжавшийся с 31 марта по 3 апреля. В соревнованиях приняло участие 45 гимнастов из 34 стран.

Также мы сообщали, что сейчас украинским спортсменам сложно готовиться в Украине к спортивным соревнованиям. Хотя на базах олимпийской подготовки многие спортсмены готовятся, но вообще большинство выезжают за границу. Там у них есть возможность готовиться к Олимпиаде 2024 года.

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