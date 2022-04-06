Историческая победа: украинка завоевала медаль на чемпионате мира по фехтованию

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Козлова Альбіна
Украинская спортсменка получила медаль на чемпионате мира в Объединенных Арабских Эмиратах по фехтованию и заняла призовое место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.
Фото Национальной федерации фехтования
Рапиристка Екатерина Буденко четвертого дня чемпионата завоевала "бронзу" в юниорском первенстве. Украинка поборола землячку Ольгу Сопит, которая два года заняла места в первой юниорской десятке фехтовальщиц мира. По информации Федерации Украины по фехтованию Екатерина впервые в индивидуальном зачете за последние 30 лет стала призершей в женской рапире на юниорском чемпионате мира. К тому же она завоевала первую медаль для сборной Украины на турнире.
Кроме того, в десятку лучших вошла и Кристина Петрова, заняв 9 место в личные соревнования рапиристок среди кадетов. 17-летняя Кристина из Киева поборола соперниц в группе и в олимпийке преодолела Аглаю Райнер из Австрии (15:5) и румынку Ульяну-Думитриту Жосан (15:6). Уступила она японке Аяно Иимури с результатом (12:15).
Среди юношей-рапиристов в первую десятку не вошел никто из украинцев. Высшее в итоговом протоколе, на 67-м месте, расположился Елизар Дирда.
Как сообщал портал, украинские спортсмены одержали победу на Кубке мира FIG-2022. В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике FIG-2022, продолжавшийся с 31 марта по 3 апреля. В соревнованиях приняло участие 45 гимнастов из 34 стран.
Также мы сообщали, что сейчас украинским спортсменам сложно готовиться в Украине к спортивным соревнованиям. Хотя на базах олимпийской подготовки многие спортсмены готовятся, но вообще большинство выезжают за границу. Там у них есть возможность готовиться к Олимпиаде 2024 года.
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