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Элина Свитолина перенесла операцию на ноге (ФОТО)

Теннисистка заявила о решимости вернуться на корт

сегодня, 09:38
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Недилько Ксения

Элине Свитолиной прооперировали ногу, о чем теннисистка сообщила в своем Instagram. Спортсменка заявила, что полна решимости вернуться на корт и выступать на самом высоком уровне, информирует портал "Комментарии".

Элина Свитолина перенесла операцию на ноге (ФОТО)

Элина Свитолина. Фото: elisvitolina / Instagram

"К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в учебниках истории, так как сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталась справиться на протяжении всего этого года. Это та же проблема, которая завершила мой сезон в 2023 году и мешала мне большую часть 2024 года. С ней стало сложнее справляться, и она все больше и больше влияла на меня не только в отношении тенниса и тренировок, но и в моей повседневной жизни", — заявила спортсменка.


Элина Свитолина перенесла операцию на ноге (ФОТО) - фото 2

Фото: elisvitolina / Instagram

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Свитолина потеряла статус первой ракетки Украины: кто ее опередил

Теннисистка Марта Костюк стала первой ракеткой Украины, опередив в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Элину Светолину. Рейтинги WTA были обновлены после завершения теннисного турнира Ролан Гаррос, проходившего во Франции.

21-летняя Марта Костюк поднялась на три позиции и занимает 17 место в мировом рейтинге WTA с 2240 баллами. Таким образом, она обошла 29-летнюю Элину Светолину, которая потеряла две позиции и с 2100 баллами заняла 21 место после обновления рейтинга Женской теннисной ассоциации по окончании турнира Ролан Гаррос.

Читайте также: Самые богатые спортсмены Украины: сколько заработали Усик, Зинченко, Свитолина идругие

Среди 15 самых высокооплачиваемых спортсменов Украины оказались две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Посмотреть весь рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов и спортсменок Украины по версии Forbes можно по ссылке.



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