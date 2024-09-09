Самые богатые спортсмены Украины: сколько заработали Усик, Зинченко, Свитолина и другие

Самым высокооплачиваемым украинским спортсменом 2024 стал боксер Александр Усик, заработавший 54 млн. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Forbes.



Зинченко, Усик и Свитолина в рейтинге самых богатых спортсменов Украины. Фото из открытых источников

Согласно данным Forbes, 9 из 15 самых высокооплачиваемых украинских спортсменов оказались футболистами. Однако лидером рейтинга Forbes стал украинский боксер Александр Усик, который в 2024 году получил 54 млн. долларов.

На втором месте футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко с приблизительным годовым доходом в 10 млн. долларов. Тройку лидеров замыкает игрок "Челси" Михаил Мудрик — 6,6 млн. долларов.

В пятерку наиболее высокооплачиваемых спортсменов также попали еще два футболиста: вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин и нападающий "Ромы" Артем Довбык, получившие 4,2 млн. долларов и 3,9 млн. долларов соответственно.

Кроме футболистов в рейтинге спортсменов с наибольшими доходами за 2024 год также попал еще один боксер – Василий Ломаченко и два баскетболиста: Святослав Михайлюк из "Юта Джаз" и Алексей Лень, выступающий за "Сакраменто Кингз".

Среди 15 самых высокооплачиваемых спортсменов Украины оказались две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Посмотреть весь рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов и спортсменок Украины по версии Forbes можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года, где 9 из 10 занимаются одним видом спорта.



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