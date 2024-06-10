Свитолина потеряла статус первой ракетки Украины: кто ее опередил

Теннисистка Марта Костюк стала первой ракеткой Украины, опередив в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Элину Светолину. Рейтинги WTA были обновлены после завершения теннисного турнира Ролан Гаррос, проходившего во Франции.



Первая ракетка Украины Марта Костюк. Фото из открытых источников

21-летняя Марта Костюк поднялась на три позиции и занимает 17 место в мировом рейтинге WTA с 2240 баллами. Таким образом, она обошла 29-летнюю Элину Светолину, которая потеряла две позиции и с 2100 баллами заняла 21 место после обновления рейтинга Женской теннисной ассоциации по окончании турнира Ролан Гаррос.

Всего в топ-100 рейтинге WTA находится пять украинских теннисисток. Кроме Марты Костюк, которая сейчас находится в статусе первой ракеты Украины и Элины Светолиной, в списке также оказалась Даяна Ястремская – 27 место, Ангелина Калинина – 46 позиция и Леся Цуренко – 59 место.

Польская теннисистка Ига Швентек, победившая на турнире Ролан Гаррос, сохранила статус первой ракетки мира в рейтинге WTA – 11695 баллов. Ее ближайшая конкурентка американка Коко Гофф, которая опередила белорусску Арину Соболенко, имеет в своем активе 7988 очков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский теннисист Андрей Рублев обезумел из-за проигранных очков в матче против итальянского спортсмена. На видео попала агрессивная ярость российского теннисиста, который в конце-концов проиграл поединок.

Также "Комментарии" писали об агрессии российских болельщиков, которые заявили о публичной измене своей бывшей теннисистке. Россиянка, получившая французский паспорт после победного матча на турнире Ролан Гаррос, спела гимн Франции.