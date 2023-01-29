Зеленский говорит о бойкоте Олимпийских игр и призывает к марафону честности

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подверг критике идею нейтральной позиции в спорте. Зеленский отметил, что украинские спортсмены гибнут в войне, а российские продолжают выступления на мировых аренах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины призвал к "марафону честности", чтобы остановить присутствие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

"Мы начинаем "марафон честности", который будет направлен на то, чтобы очистить Международный олимпийский комитет от лицемерия и попыток вытащить в мировой спорт россиян", — говорит президент Украины.

Украинский президент считает, что Кремль использует спорт для своих интересов и пропаганды.

"Нет такого понятия, как нейтралитет, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирания пытается использовать спорт в своих идеологических интересах", — говорит Владимир Зеленский.

В итоге Зеленский отметил, что Украина готова бойкотировать участие в Олимпийских играх, если Россия и Белоруссия отправят спортсменов в Париж в 2024 году.

Посмотреть полное видеообращение президента Украины можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отце известного теннисиста, который сфотографировался с фанатами Владимира Путина . Перед этим их выгнали со стадиона за российское знамя с лицом президента России на нем.

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