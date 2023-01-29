Зеленский говорит о бойкоте Олимпийских игр и призывает к марафону честности

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подверг критике идею нейтральной позиции в спорте. Зеленский отметил, что украинские спортсмены гибнут в войне, а российские продолжают выступления на мировых аренах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Президент Украины призвал к "марафону честности", чтобы остановить присутствие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
Украинский президент считает, что Кремль использует спорт для своих интересов и пропаганды.
В итоге Зеленский отметил, что Украина готова бойкотировать участие в Олимпийских играх, если Россия и Белоруссия отправят спортсменов в Париж в 2024 году.
Посмотреть полное видеообращение президента Украины можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал об отце известного теннисиста, который сфотографировался с фанатами Владимира Путина . Перед этим их выгнали со стадиона за российское знамя с лицом президента России на нем.
Также "Комментарии" писали о предстанущей перед судом звезде Английской Премьер-лиги из-за вождения в нетрезвом состоянии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости