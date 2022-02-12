Украинский скелетонист показал табличку с надписью "No war in Ukraine" на Олимпиаде в Пекине

11 февраля единственный представитель Украины из скелетона, киевлянин Владислав Гераскевич показал на камеры во время очередного заезда на Олимпиаде небольшую открытку с надписью "Нет – войне в Украине". Скелетонист занял 18-е место по результатам трех этапов соревнований. Об этом пишет "Еuronews".

Украинец выступил против войны на Олимпиаде, фото из открытых источников

На заднем фоне надписи против войны изображено было синее небо и пшеничное поле. Украинский олимпиец таким образом выразил протест против агрессии России для всего мира. Для корреспондентов Владислав прокомментировал свой поступок так: "Это моя позиция. Как и все нормальные люди, я не хочу войны. Я хочу мира в своей стране, и я хочу мира в мире. Это моя позиция, потому я борюсь за это. Я борюсь за мир".

Также спортсмен добавил, что в Украине сейчас напряженная обстановка.

"Много новостей об оружии, о подготовке, о том, что будет в Украине, о каких-то армиях вокруг Украины. Это не нормально. Не в 21 веке. Поэтому я решил еще перед Олимпиадой показать миру свою позицию. Я надеюсь, что Олимпиада (поддержит) меня в этой ситуации. Никто не хочет войны", — подчеркнул он.

Известно, что Международный олимпийский комитет может расценить такой протест как нарушение правила 50 Олимпийской хартии. Там говорится, что на олимпийских объектах и во время соревнований запрещены любые демонстрации, политическая, религиозная или расовая пропаганда. С другой стороны, надпись, которую показал олимпиец, не демонстрирует неуважения к оппоненту и не критикует какую-либо политическую цель.

Сам же Владислав Гераскевич объяснил, что о последствиях не думает, и они его не беспокоят. Спортсмен сделал протест на финише, поэтому, скорее всего, МОК не будет возбуждать дисциплинарное дело. Спортсменам разрешено выражать свою политическую позицию перед началом соревнований.



Портал "Комментарии" сообщал, какой была история возникновения скелетона. Более 90 лет назад, в 1928 году во время Зимней олимпиады в Швейцарии (городок Санкт-Мориц) впервые состоялись соревнования по скелетону. Победу у них одержал американский спортсмен Дженнисон Хитон.

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