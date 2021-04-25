Украинский гимнаст выиграл чемпионат Европы

Украинский гимнаст Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском Базеле. Наш соотечественник стал лучшим в опорном прыжке, выиграв золотую медаль континентального первенства второй год подряд. В прошлом году он также победил в этой дисциплине. Всего для 28-летнего Радивилова это 11-медаль чемпионатов Европы.

Игорь Радивилов (фото из открытых источников)

Отметим также, что 17-летняя украинка Анастасия Бачинская выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы в упражнениях на бревне.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

есколько последние лет демонстрируют увеличение интереса украинцев к киберспорту. Судя по информации исследователей NielsenIQ і Wargaming, около 13% отечественных геймеров являются участниками профессиональных компьютерных соревнований.

О киберспорте обычный обыватель знает не так много. Если говорить простыми словами, то это различные "матчи" в видео-играх, в которых берут участие игроки со всего мира. Согласно результатам исследований, проводимых в Украине, только четверо из десяти геймеров-украинцев не просматривают киберспортивные состязания. Стоит отметить, что в профессиональные спортивные "бои" вступает каждый десятый отечественный видео-игрок.

Напомним, н

26-летняя Аминат Айдрис стала победительницей турнира по тхэквондо, проходившем в рамках ежегодного Национального спортивного фестиваля в Нигерии.

Девушка приняла участие в соревнованиях, находясь на восьмом месяце беременности. Аминат не оказалось равных в категории кумсэ — наборе движений с выполнением различных действий руками и ногами против воображаемого соперника. Многие поддержали смелую спортсменку, но нашлись и те, кто осудил ее поступок.

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