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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинский гимнаст выиграл чемпионат Европы
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Украинский гимнаст выиграл чемпионат Европы

Всего для 28-летнего Радивилова это 11-медаль чемпионатов Европы

сегодня, 18:43
Автор:

Ольга Чародий

Украинский гимнаст Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском Базеле. Наш соотечественник стал лучшим в опорном прыжке, выиграв золотую медаль континентального первенства второй год подряд. В прошлом году он также победил в этой дисциплине. Всего для 28-летнего Радивилова это 11-медаль чемпионатов Европы.

Украинский гимнаст выиграл чемпионат Европы

Игорь Радивилов (фото из открытых источников)

Отметим также, что 17-летняя украинка Анастасия Бачинская выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы в упражнениях на бревне.

Напомним, несколько последние лет демонстрируют увеличение интереса украинцев к киберспорту. Судя по информации исследователей NielsenIQ і Wargaming, около 13% отечественных геймеров являются участниками профессиональных компьютерных соревнований. О киберспорте обычный обыватель знает не так много. Если говорить простыми словами, то это различные "матчи" в видео-играх, в которых берут участие игроки со всего мира. Согласно результатам исследований, проводимых в Украине, только четверо из десяти геймеров-украинцев не просматривают киберспортивные состязания. Стоит отметить, что в профессиональные спортивные "бои" вступает каждый десятый отечественный видео-игрок.

Как сообщали ранее 26-летняя Аминат Айдрис стала победительницей турнира по тхэквондо, проходившем в рамках ежегодного Национального спортивного фестиваля в Нигерии. Девушка приняла участие в соревнованиях, находясь на восьмом месяце беременности. Аминат не оказалось равных в категории кумсэ — наборе движений с выполнением различных действий руками и ногами против воображаемого соперника. Многие поддержали смелую спортсменку, но нашлись и те, кто осудил ее поступок.



 


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Источник: https://twitter.com/UEGymnastics/status/1386287643055607808?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1386287643055607808%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Fprosport%2Fvtoroe-zoloto-podryad-ukrainskiy-gimnast-vyigral-ch
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