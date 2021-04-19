Беременная на восьмом месяце спортсменка выиграла турнир

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Ольга Чародий
26-летняя Аминат Айдрис стала победительницей турнира по
тхэквондо, проходившем в рамках ежегодного Национального спортивного фестиваля
в Нигерии, сообщает ESPN.
Аминат Айдрис (фото из открытых источников)
Девушка приняла участие в соревнованиях, находясь на восьмом
месяце беременности. Аминат не оказалось равных в категории кумсэ — наборе
движений с выполнением различных действий руками и ногами против воображаемого
соперника.
Многие поддержали смелую спортсменку, но нашлись и те, кто
осудил ее поступок.
"Я не медийная персона. Не люблю шум и не люблю внимание, потому что я очень застенчивая. Я просто хотела весело провести время, участвуя в этом турнире. Мной двигала страсть. Страсть к тхэквондо. Внимание, которое последовало за этим, было для меня сюрпризом", — рассказала Айдрис.
Напомним, 11 апреля в США прошел вечер бокса, одним из главных боев которого стал поединок между россиянином Максимом Власовым (45 побед, 26 из них — нокаутом, 4 поражения) и американцем Джо Смитом-младшим (27 побед, 21 из них — нокаутом, 3 поражения). Одним из наиболее внимательных зрителей поединка был украинский боксер Александр Гвоздик, объявивший о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева в объединительном бою в октябре 2019 года.Как сообщали ранее на 67-м году жизни перестало биться сердце легендарного американского боксера, бывшего чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. Известно, что спортсмен скончался в американском штате Нью-Гемпшир, но точная причина его смерти пока не установлена. 13 марта Марвин был доставлен в медицинское учреждения из-за проблем с дыханием и болью в груди, а спустя четыре часа родственникам боксера сообщили трагическую новость.
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