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Стало известно, насколько в Украине популярен киберспорт

Согласно исследованию NielsenIQ і Wargaming, 6 из 10 украинских геймеров время от времени смотрят киберспортивные соревнования

сегодня, 16:02
Автор:

Вечканова Елена

Несколько последние лет демонстрируют увеличение интереса украинцев к киберспорту. Судя по информации исследователей NielsenIQ і Wargaming, около 13% отечественных геймеров являются участниками профессиональных компьютерных соревнований.

Стало известно, насколько в Украине популярен киберспорт

Киберспорт в Украине набирает популярности. Фото из открытых источников

О киберспорте обычный обыватель знает не так много. Если говорить простыми словами, то это различные "матчи" в видео-играх, в которых берут участие игроки со всего мира.

Согласно результатам исследований, проводимых в Украине, только четверо из десяти геймеров-украинцев не просматривают киберспортивные состязания. Стоит отметить, что в профессиональные спортивные "бои" вступает каждый десятый отечественный видео-игрок.

В NielsenIQ утверждают, что около 2% украинских геймеров взяли за привычку просматривать киберспортивные соревнование ежедневно. Раз в неделю таким "хобби" увлекается около 13% игроков.

При этом достаточно большой процент и тех, кто абсолютно не интересуется таким видом спорта — 40%.

Среди общего количества геймеров, которые регулярно участвуют в соревнованиях, связанные с компьютерными играми, 19% стремятся превратиться в профессиональных киберспортсменов. При этом регулярно в подобных мероприятиях участвует лишь малая часть опрошенных: 7% — в аматорских или локальных турнирах, 4% — в признанных профессиональными. 

Стоит отметить, что большинство интересующихся видеоиграми и киберспортом в целом видят в таком процессе возможность получить дополнительный драйв. Также очередные соревнования приносят геймерам удовольствие и новые навыки, которые они "одалживают", наблюдая за соперниками. 29% опрошенных, к слову, считают, что киберспорт повышает их репутацию. 

По словам представительницы компании NielsenIQ Татьяны Шевченко, в мире киберспорт стремительно набирает популярности. Особенно это касается не самих игроков, а зрителей. Специалистка говорит, что с каждым годом аудитория подобных соревнований увеличивается в среднем на 20%. Кстати, одним из факторов, влияющим на развитие киберспорта сейчас, является, ожидаемо, коронавирусная пандемия.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какую видеоигру украинцы признали самой популярной в стране. 


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Источник: http://www.wargaming.net
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