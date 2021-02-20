Украинские биатлонистки завоевали «бронзу» на Чемпионате мира (ФОТО)

Украинская национальная женская сборная завоевала третье место на Чемпионате мира по биатлону 2021 года. Соревнования состоялось 20 февраля в Словении, сообщает "5 канал".

Украинские бронзовые призерки-биатлонистки. Фото: Facebook/ Біатлон України

Спортивный чемпионат принимает словенский город Поклюк. Украинские биатлонистки демонстрировали незаурядную ловкость и во время лыжных гонок, и на "огневом рубеже". Как результат — почетная "бронза", с отставанием от лидера, команды Норвегии, всего на 9,2 секунды.

Всего естафетную трассу представительницам нацсборной Анастасии Меркушиной, Елене Пидгрушной, Дарьи Блашко и Юлии Джиме удалось преодолеть за 1 час, 10 минут и 48 секунд. При этом девушки использовали всего 7 дополнительных патронов при стрельбе (для сравнения, победители-норвежцы — 11).





"Серебро" удалось завоевать сборной Германии, которые финишировали на 8,8 секунд позже, чем норвежки. Всего участие в эстафете приняли представители 23 национальных команд.

Мужская же сборная по биатлону, к сожалению, до почетной тройки добраться не смогла. На аналогичной трассе украинцы достигли финиша лишь пятыми. Хотя, как сообщают СМИ, парни продемонстрировали во время эстафеты свой лучший результат и по времени, и по точности попадания в цель в спортивном сезоне 2021 года. Среди мужчин-биатлонистов первой вновь стала команда Норвегии. Вторыми финишировали шведы, а третьими — россияне.

Следует отметить, что Чемпионат мира по биатлону все еще продолжается. На воскресенье, 21 февраля, запланирован очередной этап соревнования — гонки с массовым стартом. Пожелаем украинской сборной успехов!

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что председателя комитета Олимпийских Игр уволили из-за сексистские высказывания.

Также на портале можно узнать размеры зарплаты знаменитого футболиста Месси, который признан "самым дорогим" спортсменом в истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!