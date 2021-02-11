"Женщины не умеют четко выражать свои мысли": председателя оргкомитета Олимпийских игр уволят за сексизм

В Японии разгорелся сексистский скандал с участием организаторов Олимпиады "Токио 2020". Председатель оргкомитета обвиняется в сексизме по отношению к женщинам, об этом сообщает DW со ссылкой на японский телеканал "Фудзи".

Есиро Мори спровоцировал сексистский скандал. Фото: Ера

Ёсиро Мори 83 года и он выступает категорически против участия женщин в спортивных комитетах и федерациях.

"Все заседания проходят очень долго из-за их частых и долгих выступлений. У женщин есть некоторые сложности в четком донесении своей мысли", — заявил японский политик.

Весь мир возмутился таким заявлениям чиновника, его осудили большинство спонсоров Олимпийских игр, а японский премьер отметил, что такие комментарии не может себе позволить никто. Волонтеры и участники эстафеты передачи олимпийского огня отказались работать, протестуя против высказываний японца.

"Слова Ёсиро Мори являются абсолютно неприемлемыми", — заявили в Международном олимпийском комитете.

Оппозиция требует отправить Мори в отставку. Сегодня состоится заседание исполнительного комитета "Токио-2020", где будут рассматривать его увольнение.

Вероятным кандидатом на должность председателя оргкомитета Олимпийских игр является Сабуро Кавабути — бывший футболист и мэр Олимпийской деревни. Претенденту сейчас 84 года.

Напомним, что Олимпиаду "Токио-2020" перенесли с лета 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Цифры в названии решили символически оставить неизменными: "Токио-2020". Выдающееся спортивное событие запланировано на 23 июля — 8 августа нынешнего года.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Верховной Раде Украины также выступают против сексизма, так, нардепам предлагают запретить принимать участие в пленарных заседаниях в качестве наказания за сексистские высказывания.



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