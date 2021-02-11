"Женщины не умеют четко выражать свои мысли": председателя оргкомитета Олимпийских игр уволят за сексизм

Язык
Coinspot 11.02.2021
BTC/USD
47838.02
ETH/USD
1791.31
LTC/USD
190.20
НБУ 11.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
В Японии разгорелся сексистский скандал с участием организаторов Олимпиады "Токио 2020". Председатель оргкомитета обвиняется в сексизме по отношению к женщинам, об этом сообщает DW со ссылкой на японский телеканал "Фудзи".
Есиро Мори спровоцировал сексистский скандал. Фото: Ера
Ёсиро Мори 83 года и он выступает категорически против участия женщин в спортивных комитетах и федерациях.
Весь мир возмутился таким заявлениям чиновника, его осудили большинство спонсоров Олимпийских игр, а японский премьер отметил, что такие комментарии не может себе позволить никто. Волонтеры и участники эстафеты передачи олимпийского огня отказались работать, протестуя против высказываний японца.
Оппозиция требует отправить Мори в отставку. Сегодня состоится заседание исполнительного комитета "Токио-2020", где будут рассматривать его увольнение.
Вероятным кандидатом на должность председателя оргкомитета Олимпийских игр является Сабуро Кавабути — бывший футболист и мэр Олимпийской деревни. Претенденту сейчас 84 года.
Напомним, что Олимпиаду "Токио-2020" перенесли с лета 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Цифры в названии решили символически оставить неизменными: "Токио-2020". Выдающееся спортивное событие запланировано на 23 июля — 8 августа нынешнего года.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Верховной Раде Украины также выступают против сексизма, так, нардепам предлагают запретить принимать участие в пленарных заседаниях в качестве наказания за сексистские высказывания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости