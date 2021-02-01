Месси стал самым дорогим спортсменом в истории: сколько получает футболист

С 2017 года футболист известного испанского клуба "Барселона" Лионель Месси получил внушающую зарплату, которая суммарно превысила 555 млн евро. Такую инсайдерскую информацию со ссылкой на контракт спортсмена обнародовало издание "El Mundo del Siglo XXI".

Лионель Месси признан самым богатым спортсменом в истории. Фото: Getty Images

Представители ФК уже собираются судиться с информационным ресурсом, поскольку финансовые данные должны были держаться в секрете. Между тем общественность потрясена рекордными суммами на банковских счетах Месси.

Начиная с 2017 года, за один сезон нападающий "Барселоны" получал зарплату в размере почти 138 млн евро. Кроме того, в контракте были указаны еще и бонусы — за продолжение работы с клубом Месси "накинули" 115 миллионов, а за лояльность футболист стал богаче на еще 78 миллионов евро.

Контракт с Лионелем Месси у "Барселоны" должен закончиться летом 2021 года. Фиксированная зарплата, неоднократные бонусы и надбавки за общие командные успехи — это все составляющие общего дохода нападающего клуба.

Месси уже назвали самым богатым спортсменом в истории. И это — несмотря на то, что в последнее время "Барселона" несколько "сдала позиции" по сравнению с другими футбольными командами.

Также пресса отмечает, что все опубликованные размеры зарплаты Месси названы с учетом налога. Хотя и "чистый" доход спортсмена не слишком маленький: не менее 74 млн евро в год.

Украинским спортсменам до подобных сумм еще, конечно, далеко, но и их ловкость признают на мировых аренах. "Комментарии" же сообщали, каких украинцев было признано лучшими в спорте в 2020 году.

Также на портале можно ознакомиться с перечнем мировых спортсменов, чья карьера была безжалостно разрушена.

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