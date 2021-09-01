Украинская спортсменка на Паралимпиаде установила мировой рекорд

Украинская спортсменка установила мировой рекорд, фото из Facebook

Украинская паралимпийская сборная продолжает поражать мир своими результатами. На восьмой день Паралимпийских игр 17-ю золотую медаль получила украинская спортсменка Анастасия Москаленко. Об этом сообщается на странице Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook.

Девушка стала победителем в соревнованиях по толканию ядра в классе F32 и установила новый мировой рекорд. Во время первой попытки Анастасия метнула ядро на семь метров. Во время второй попытки она забросила ядро на 7 метров 61 сантиметр. Такой результат — это мировой рекорд, ведь еще никому не удалось забросить ядро дальше.



Чуть ближе долетело ядро, которое метала полька Роза Козаковская — 7 метров и 37 сантиметров. Россиянка Евгения Галактионова заняла третье место в медальном зачете.

"Золото" нашей Москаленко — это 75-я медаль на летних Паралимпийских играх-2020, украинцы уже получили 35 серебряных и 23 бронзовые медали. Для Анастасии Москаленко эти Игры стали дебютным. Девушка показала отличные результаты — на ее счету еще серебряная медаль в соревнованиях по метанию булавы.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский пловец установил мировой паралимпийский рекорд. 48-ю награду принес украинской паралимпийской сборной 21-летний пловец Андрей Трусов. Спортсмен впервые выступает на Паралимпийских играх. Украинец завоевал три медали на Играх и получил свое первое "золото".

Мы также писали, что серебряный призер нынешних соревнований Игорь Цветов ответил отказом на предложение российских коллег сфотографироваться на пьедестале. Когда пришло время награждения, российские спортсмены решили сделать совместное фото на память. Впрочем, Игорь отказался, услышав такое предложение.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!