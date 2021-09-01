logo
Русский Українська

BTC/USD

47571.11

ETH/USD

3541.59

LTC/USD

174.80

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинская спортсменка на Паралимпиаде установила мировой рекорд
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская спортсменка на Паралимпиаде установила мировой рекорд

Анастасия Москаленко соревновалась в толкании ядра

сегодня, 15:55
Автор:

Козлова Альбіна

Украинская спортсменка на Паралимпиаде установила мировой рекорд

Украинская спортсменка установила мировой рекорд, фото из Facebook

Украинская паралимпийская сборная продолжает поражать мир своими результатами. На восьмой день Паралимпийских игр 17-ю золотую медаль получила украинская спортсменка Анастасия Москаленко. Об этом сообщается на странице Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook.

Девушка стала победителем в соревнованиях по толканию ядра в классе F32 и установила новый мировой рекорд. Во время первой попытки Анастасия метнула ядро на семь метров. Во время второй попытки она забросила ядро на 7 метров 61 сантиметр. Такой результат — это мировой рекорд, ведь еще никому не удалось забросить ядро дальше.

Чуть ближе долетело ядро, которое метала полька Роза Козаковская — 7 метров и 37 сантиметров. Россиянка Евгения Галактионова заняла третье место в медальном зачете.

"Золото" нашей Москаленко — это 75-я медаль на летних Паралимпийских играх-2020, украинцы уже получили 35 серебряных и 23 бронзовые медали. Для Анастасии Москаленко эти Игры стали дебютным. Девушка показала отличные результаты — на ее счету еще серебряная медаль в соревнованиях по метанию булавы.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский пловец установил мировой паралимпийский рекорд. 48-ю награду принес украинской паралимпийской сборной 21-летний пловец Андрей Трусов. Спортсмен впервые выступает на Паралимпийских играх. Украинец завоевал три медали на Играх и получил свое первое "золото".

Мы также писали, что серебряный призер нынешних соревнований Игорь Цветов ответил отказом на предложение российских коллег сфотографироваться на пьедестале. Когда пришло время награждения, российские спортсмены решили сделать совместное фото на память. Впрочем, Игорь отказался, услышав такое предложение.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/minmolodsport/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ