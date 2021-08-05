Украинская спортсменка Лузан завоевала 12-ю "бронзу" на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде украинка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ. Об этом говорится в прямой трансляции Олимпиады. Лузан финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции с результатом 47.034 секунды, обойдя на 0.08 секунды польскую спортсменку и чемпионку Европы Дороту Боровскую.

Людмила Лузан (фото из открытых источников)

Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, второй пришла к финишу Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.

Добавим, что женская программа в каноэ-спринте является дебютной в программе на Олимпийских Играх-2020 в Токио.

ВТокио продолжаются Олимпийские игры-2020, в которых принимают участие полторы сотни украинских спортсменов. На счету в нашей страны уже пять бронзовых медалей, а сегодня пловец Михаил Романчук принес первую серебряную. В отчете оргкомитета Олимпиады в Токио отмечается, что украинский пловец занял второе место в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем. Михаил финишировал с результатом 14:40:66, уступив первенство американцу Роберту Финке (14:39:65). "Бронзу" в соревнованиях получил спортсмен из Германии Флориана Велброка (14:40:91). Еще один украинец Сергей Фролов финишировал восьмым (15:04:26). Отметим, что пловец Михаил Романчук — пятикратный чемпион Европы и призер чемпионатов мира (2017 и 2019 годы).

Напомним, что известная 38-летняя украинская спортсменка Ольга Саладуха после неудачного выступления на Олимпиаде-2020 сообщила, что уходит из большого спорта. В Токио на соревнованиях она не смогла преодолеть квалификацию в тройном прыжке и пройти в финал. Спортсменка призналась, что она не надеялась на такой результат и очень хотела попасть в финал.

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