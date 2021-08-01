Олимпиада-2020: кто принес Украине первое "серебро"

В Токио продолжаются Олимпийские игры-2020, в которых принимают участие полторы сотни украинских спортсменов. На счету в нашей страны уже пять бронзовых медалей, а сегодня пловец Михаил Романчук принес первую серебряную.

Михаил Романчук. Фото: НОК Украины

В отчете оргкомитета Олимпиады в Токио отмечается, что украинский пловец занял второе место в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем. Михаил финишировал с результатом 14:40:66, уступив первенство американцу Роберту Финке (14:39:65). "Бронзу" в соревнованиях получил спортсмен из Германии Флориана Велброка (14:40:91). Еще один украинец Сергей Фролов финишировал восьмым (15:04:26).

Отметим, что пловец Михаил Романчук — пятикратный чемпион Европы и призер чемпионатов мира (2017 и 2019 годы).





Напомним, что известная 38-летняя украинская спортсменка Ольга Саладуха после неудачного выступления на Олимпиаде-2020 сообщила, что уходит из большого спорта. В Токио на соревнованиях она не смогла преодолеть квалификацию в тройном прыжке и пройти в финал. Спортсменка призналась, что она не надеялась на такой результат и очень хотела попасть в финал.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по состоянию на 31 июля на Олимпийских играх-2020 лидирует Китай. Спортсменам удалось завоевать 44 медали, среди которых 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

На втором месте по прежнему располагается Япония (29 наград: 17 золотых медалей, четыре "серебра" и восемь бронзовых медалей). Третье место пока занимают Соединенные Штаты Америки, на счету которых 45 медалей: 16 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых. Украина пока находится на 61 позиции.

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