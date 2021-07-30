Известная украинская спортсменка решила завершить карьеру после неудачи на Олимпиаде в Токио

Известная 38-летняя украинская спортсменка Ольга Саладуха после неудачного выступления на Олимпиаде-2020 сообщила, что уходит из большого спорта. О таком своем решении она рассказала журналистам "Общественного".

Ольга Саладуха (фото из открытых источников)

После своего неудачного выступления на соревнованиях она призналась, что будет завершать карьеру.

"Чтобы выступить на высоком и достойном уровне, мы все сделали с тренером. Пришло время мне попрощаться с карьерой, видимо, это мой последний старт. Очень жаль. Это все. Мои эмоции очень сложно передать. Очень больно", — призналась журналистам Саладуха.

Известно, что на Олимпиаде в Токио она не смогла преодолеть квалификацию в тройном прыжке и пройти в финал. Спортсменка призналась, что она не надеялась на такой результат. Она заявила, что очень хотела попасть в финал.

"С начала сезона немного лечилась, были проблемы с бедром. Честно говоря, неожиданно, не вышел результат", — подытожила спортсменка.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему заплакала Олимпийская призерка Дарья Билодид. Украинская спортсменка Дарья Билодид, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала.

Дарья, общаясь с журналистами, заявила, что с детства мечтала на Олимпиаде получить золотую медаль. По ее мнению, бронзовая награда никогда не заменит золотую награду. Следовательно, она заплакала из-за того, что не осуществилась ее мечта, но, по ее словам, лучше иметь бронзу, чем остаться без награды вообще. Также спортсменка прокомментировала свой проигрыш дзюдоистке из Японии. По ее словам, она еще не пересматривала, не анализировала поединок. Но, отметила, что морально и физически была готова к победе. Следовательно, она не знает, почему так произошло.

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