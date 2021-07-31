Украинка Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио

Вся страна, затаив дыхание, следила за судьбой украинской теннисистки Элины Свитолиной на Олимпийских играх в Токио. Сегодня стало известно, что первая ракетка Украины завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде, пишет УНИАН.

Элина Свитолина - фото из открытых источников

В спортивном поединке за почетное третье место Свитолина сражалась с теннисисткой Еленой Рыбакиной из Казахстана(№20 в рейтинге WTA).

Отмечается, что первый сет дался украинке очень тяжело. Теннисистка серьезно уступила своей сопернице со счетом 6:1. Но у же ко второй партии Свитолина прибавила обороты и смогла показать игру в разы лучше. На тай-брейке спортсменка победила и "по-валидольному" вернулась в игру.

Бешеный темп игры продемонстрировали спортсменки в решающей партии: первые три гейма забрала Рыбакина, но Свитолина показала по-настоящему бойцовский характер и отыгралась. Семь матчболов понадобилось нашей соотечественнице, чтобы закрыть матч.

Напомним, что сегодня, 31 июля, на летней Олимпиаде, которая проходит в японской столице Токио, разыграют еще 21 комплект наград. Украинские спортсмены располагаются на 61 месте в зачете. По состоянию на сегодня, на Олимпийских играх лидирует Китай, на втором месте расположилась Япония, а третье место занимают Соединенные Штаты Америки.

К слову, 23 июля состоялась церемония открытия самых престижных спортивных соревнований — Олимпийских игр-2020, которые проходят в японской столице Токио. Сборная нашей страны принимает участие в составе 157 человек, что является самым малым количеством за всю историю выступлений украинской сборной на летних Играх. Журналисты отмечают, что некоторые спортсмены были дисквалифицированы из-за допинга, другие же не справились с нормативами. Несмотря на это, эксперты считают, что в Украины есть хорошие шансы достойно выступить на Олимпиаде.





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