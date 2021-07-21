Эксперты оценили шансы Украины на Олимпиаде в Токио

Уже 23 июля состоится церемония открытия самых престижных спортивных соревнований Олимпийских игр-2020, которые пройдут в японской столице Токио. Сборная нашей страны примет участие в составе 157 человек, что является самым малым количеством за всю историю выступлений украинской сборной на летних Играх, пишет ICTV.

Олимпийские игры - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что некоторые спортсмены были дисквалифицированы из-за допинга, а некоторые не справились с нормативами. Несмотря на это, эксперты считают, что у Украины есть хорошие шансы достойно выступить на Олимпиаде.

Согласно прогнозу специалистов, в Токио украинцы имеют шансы завоевать больше медалей, нежели на предыдущих Играх, которые проходили в Рио-де-Женейро в 2016 году. Тогда национальной сборной удалось заполучить две золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Эксперты компании Gracenote считают, что на Олимпиаде-2020 украинские спортсмены смогут занять 14 место и получить 21 награду. В частности, специалисты прогнозируют для национальной сборной восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Победа же, по мнению экспертов, достанется США, второе место — России, а третье — Китаю.

Платформа Olympic Medals Predictions прогнозирует Украине 15 медалей. Такого же мнения и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Он рассчитывает на 13-15 медалей для украинских спортсменов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио была названа страна и город, который примет Олимпиаду в 2032 году. Им стал австралийский Брисбен.

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