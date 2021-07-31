Олимпийские игры в Токио: на каком месте Украина

Сегодня, 31 июля, на летней Олимпиаде, которая проходит в японской столице Токио, разыграют еще 21 комплект наград. Украинские спортсмены располагаются на 61 месте в зачете. Об этом сообщает ICTV.

Олимпийские игры - фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, на Олимпийских играх лидирует Китай. Спортсменам удалось завоевать 44 медали, среди которых 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

На втором месте по-прежнему располагается Япония. На Олимпиаде японские спортсмены взяли 29 наград, 17 золотых медалей, четыре серебра и восемь бронзовых медалей.

Третье место пока занимают Соединенные Штаты Америки, на счету которых 45 медалей — 16 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых.

Украина пока находится на 61 позиции. Нашим спортсменам удалось завоевать четыре бронзовые медали. В субботу за третье место также будет сражаться теннисистка Елена Свитолина против казахстанки Елены Рыбакиной.

К слову, 23 июля состоялась церемония открытия самых престижных спортивных соревнований — Олимпийских игр-2020, которые проходят в японской столице Токио. Сборная нашей страны принимает участие в составе 157 человек, что является самым малым количеством за всю историю выступлений украинской сборной на летних Играх. Журналисты отмечают, что некоторые спортсмены были дисквалифицированы из-за допинга, другие же не справились с нормативами. Несмотря на это, эксперты считают, что в Украины есть хорошие шансы достойно выступить на Олимпиаде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.













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