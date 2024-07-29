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Украина завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Париже

Фехтовальщица Ольга Харлан принесла сборной Украины бронзовую награду в соревнованиях саблисток на Олимпийских играх 2024 года.

сегодня, 22:07
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Slava Kot

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в поединке за третье место победила южнокорейскую спортсменку Чой Су Йон со счетом 15:14 и получила бронзовую награду. Таким образом, Харлан завоевала первую медаль Украины на Олимпийских играх в Париже.

Украина завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Париже

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото из открытых источников

33-летняя Ольга Харлан провела пять поединков на Олимпийских играх, в которых одержала четыре победы. В последнем поединке украинка получила в соперники фехтовальщицу Чой Су Йон из Южной Кореи, которая является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2020 года.

В напряженном матче за третье место Ольга Харлан одолела Чой Су Йон со счетом 15:14 и получила бронзовую медаль в фехтовании, которая стала первой для Украины на Олимпийских играх 2024 года. Во время поединка счет был 11:6 в пользу Чой Су Йон, однако после этого Харлан взяла 7 очков подряд, а затем одержала волевую победу.

Свой путь на Олимпийских играх Ольга Харлан начала в 1/16 с поединка против японской фехтовальщицы Шихоми Фукушимы, которую обыграла со счетом 15:9. На следующей стадии турнира украинка разгромила бывшую российскую, а теперь азербайджанскую спортсменку Анну Башту со счетом 15:6.

В четвертьфинале Олимпиады-2024 Ольга Харлан одержала победу над венгерской фехтовальщицей Анной Мартон — 15:7. На пути к финалу украинскую фехтовальщицу остановила первая сеяная – француженка Сари Бальцер, одолевшая Харлан со счетом 7:15.

Ольга Харлан – украинская фехтовальщица, которая за свою спортивную карьеру получил пять олимпийских медалей. Харлан олимпийская чемпионка 2008 года и трехкратный бронзовый призер 2012, 2016 и 2024 годов. Еще одну медаль украинская фехтовальщица получила на Олимпийских играх 2016 года в командном первенстве. Также Харлан – шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о призовых украинских спортсменах на Олимпийских играх в Париже.

Также "Комментарии" писали, что украинскую сборную встретили овациями на Олимпиаде-2024.



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