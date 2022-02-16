Украина выиграла первую медаль на зимних Олимпийских играх-2022

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине состоялся финал соревнований в мужской лыжной акробатике. Так, олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко принес Украине первую медаль, заняв второе место. Фристайлист заработал 116,50 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Александр Абраменко - фото: Национальный Олимпийский комитет Украины

"В День Единения Украины невероятно замечательные новости поступают из олимпийского Пекина – украинец Александр Абраменко завоевывает для родной страны медаль ХХІV зимних Олимпийских игр", — сказано в сообщении.

Добавим, что это вторая олимпийская награда в истории Украины во фристайле.



Отмечается, что президент НОКУ Сергей Бубка уже поздравил украинского спортсмена и его наставника Энвера Аблаева с наградой, поблагодарив их за настоящий бойцовский характер, а всю страну — с большим олимпийским свершением.

Первое место в соревновании с результатом 129 баллов занял китайский спортсмен Ци Гуанпу. А третье место досталось Илье Бурову (ОКР) — 114,93 балла.

Напомним, что накануне в Пекине прошел десятый день соревнований. Он был наименее медальным с момента начала Зимних игр. Всего разыгрывалось четыре комплекта наград в таких видах как: фигурное катание, фристайл, прыжки с трамплина и бобслей. По итогам десяти соревновательных дней, к сожалению, Украина все еще без медалей Олимпиады-2022. Украинцы дважды заняли 20 место: Александра Назарова и Максим Никитин в фигурном катании, а также Лидия Гунько в бобслее.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что ровно 90 лет тому назад в американском Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк) состоялась торжественная церемония открытия третьих зимних Олимпийских игр, в которых приняли участие больше двухсот спортсменов из 17 стран.

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