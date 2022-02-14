Определились победители на Олимпийских играх в Пекине: результаты десятого дня соревнований

В понедельник, 14 февраля, в Пекине прошел десятый день соревнований. Как передает Общественный спорт, он был наименее медальным с момента начала Зимних игр. Всего разыгрывалось четыре комплекта наград в таких видах как: фигурное катание, фристайл, прыжки с трамплина и бослей.



Олимпиада в Пекине - фото из AP

По итогам десяти соревновательных дней, к сожалению, Украина все еще без медалей Олимпиады-2022. Сегодня украинцы дважды заняли 20 место: Александра Назарова и Максим Никитин в фигурном катании, а также Лидия Гунько в бобслее.

В десятый день соревнований наибольшее количество наград получили американские спортсмены – четыре награды. Среди женщин в монобобе спортсменки США завоевали золотую и серебряную медали.

Все медалисты десятого соревновательного дня Олимпиады-2022:

Бобслей (монобоб, женщины): 1. Кейли Гамфрис (США), 2. Элана Мейерс-Тейлор (США), 3. Кристин Де Брюин (Канада)

Фигурное катание (танцы на льду): 1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция), 2. Виктория Синицына / Никита Кацалапов (ОКР), 3. Мэдисон Габбелл / Закари Доногью (США)

Фристайл (лыжная акробатика, женщины): 1. Сюй Ментао (Китай), 2. Анна Гускова (Беларусь), 3. Меган Ник (США)

Прыжки с трамплина (командный турнир, мужчины): 1. Австрия, 2. Словения, 3. Германия

Что касается зачета наград, то уже второй день лидерство на Олимпиаде-2022 удерживает Норвегия. Несмотря на то, что они не выиграли ни одной награды в десятый соревновательный день, ни один из преследователей не смог сравниться с ними даже по количеству золотых медалей.

Остается лидером Норвегия и по количеству медалей на Олимпиаде-2022. После десяти соревновательных дней у норвежцев 21 награда.

Медальный зачет после десяти соревновательных дней Олимпиады-2022 (топ-10):

1. Норвегия – 9 "золото" 5 "серебро" 7 "бронза"

2. Германия – 8 5 2

3. США – 7 6 3

4. Нидерланды – 6 4 2

5. Австрия – 5 6 4

6. Швеция – 5 3 3

7. Китай – 5 3 2

8. ОКР – 4 5 8

9. Франция – 3 6 2

10. Швейцария – 3 0 5

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинский скелетонист показал табличку с надписью "No war in Ukraine" на Олимпиаде в Пекине.

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