Впервые зимняя Олимпиада прошла не в Европе

Ровно 90 лет тому назад, в американском Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк) состоялась торжественная церемония открытия третьих зимних Олимпийских игр, в которых приняли участие больше двухсот спортсменов из семнадцати стран.

Зимняя Олимпиада в Лейк-Плэсиде - фото из открытых источников

Стоит сказать, что это были первые зимние Игры, которые проводились в Северной Америке. До этого Белые Олимпиады принимали европейские страны.

Соревнования проходили двенадцать дней, где разыгрывалось 14 комплектов наград в семи видах спорта — бобслее, лыжном двоеборье, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании и хоккее с шайбой.

Как это не странно, но из-за финансового кризиса далеко не все страны сумели отправить на Олимпиаду своих представителей, поэтому в ней приняло участие даже меньше спортсменов, чем на первых зимних Играх в Шамони. Больше половины участников состязаний выступали под флагами США и Канады.

Соревнования по скелетону пришлось отменить из-за недостаточного числа спортсменов. А среди сборных хоккеистов, медали разыграли всего четыре сборные — США, Канады, Германии и Польши.

Изюминкой Олимпиады стали — выступление фигуристов на закрытых площадках, что было воспринято положительно (с тех пор фигуристы выступали в крытых ледовых дворцах).

Вместе с тем соревнования по конькобежному спорту проходили по американским правилам, то есть претенденты на медали стартовали одновременно, а не в парах. Что вызвало ожесточенные споры. В том числе, пятикратный олимпийский чемпион Клас Тунберг из Финляндии отказался принять участие в соревновании.

Показательными стали выступления гонки на собачьих упряжках, керлинг и женский скоростной бег на коньках.

В медальном зачете победила сборная США, на счету у которой оказалось 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Второе место заняли норвежцы (3-4-3), а третье шведы (1-2-0).

Как сообщали ранее "Комментарии", церемония открытия Олимпийских игр в Пекине не обошлась без скандала с украинцами.

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