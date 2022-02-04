Впервые зимняя Олимпиада прошла не в Европе

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Олег Терещенко
Ровно 90 лет тому назад, в американском Лейк-Плэсиде (США,
штат Нью-Йорк) состоялась торжественная церемония открытия третьих зимних
Олимпийских игр, в которых приняли участие больше двухсот спортсменов из
семнадцати стран.
Зимняя Олимпиада в Лейк-Плэсиде - фото из открытых источников
Стоит сказать, что это были первые зимние Игры, которые
проводились в Северной Америке. До этого Белые Олимпиады принимали европейские
страны.
Соревнования проходили двенадцать дней, где разыгрывалось
14 комплектов наград в семи видах спорта — бобслее, лыжном двоеборье,
конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании и
хоккее с шайбой.
Как это не странно, но из-за финансового кризиса далеко
не все страны сумели отправить на Олимпиаду своих представителей, поэтому в ней
приняло участие даже меньше спортсменов, чем на первых зимних Играх в Шамони. Больше
половины участников состязаний выступали под флагами США и Канады.
Соревнования по скелетону пришлось отменить из-за недостаточного
числа спортсменов. А среди сборных хоккеистов, медали разыграли всего четыре
сборные — США, Канады, Германии и Польши.
Изюминкой Олимпиады стали — выступление фигуристов на
закрытых площадках, что было воспринято положительно (с тех пор фигуристы
выступали в крытых ледовых дворцах).
Вместе с тем соревнования по конькобежному спорту
проходили по американским правилам, то есть претенденты на медали стартовали одновременно,
а не в парах. Что вызвало ожесточенные споры. В том числе, пятикратный
олимпийский чемпион Клас Тунберг из Финляндии отказался принять участие в
соревновании.
Показательными стали выступления гонки на собачьих
упряжках, керлинг и женский скоростной бег на коньках.
В медальном зачете победила сборная США, на счету у
которой оказалось 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Второе место
заняли норвежцы (3-4-3), а третье шведы (1-2-0).
Как сообщали ранее "Комментарии", церемония открытия Олимпийских игр в Пекине не обошлась без скандала с украинцами.
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