Украина может оказаться за бортом: почему решение Минмолодежи и спорта – выстрел себе в ногу

Кабмин Украины принял решение о запрете нашим спортсменам выступать на международных турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующий указ показал народный депутат, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк на своем Телеграм-канале. Согласно ему, украинские спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Министерство молодежи и спорта. Среди прочего, мы можем сняться с квалификации на чемпионат Европы-2024 (ведь на групповом этапе отбора выступает сборная Беларуси), лишиться знаменитого Бостонского и Лондонского марафонов, ЧМ по боксу в Ташкенте, ЧМ по дзюдо в Катаре, также украинские теннисисты должны сняться с Роланд Гарроса и Уимблдона. Специально для издания "Комментарии" эксперты оценили это решение.

Украинские спортсмены. Фото: из открытых источников

Наше Минмолодежи и спорта вместо того, чтобы не прекращать попыток достучаться до международных структур, принимает решение не в интересах Украины

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поясняет:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

его не тронули. И теперь мы имеем такую проблему". "Подобное решение в очередной раз подчеркивает тотальную некомпетентность нашего профильного министра – главы Минмолодежи и спорта Вадима Гутцайта. Его явное несоответствие занимаемой должности. Об этом говорили давно, но почему-то в волну последней кадровой ротации в Кабмине

По мнению эксперта, действия профильного министерства напоминают фразу детства "назло маме уши отморожу". Это, уверен Игорь Рейтерович, показывает недееспособности, неэффективность нашего Минмолодежи и спорта.

"Оно не смогло, имея на руках колоссальную доказательную базу на фоне агрессии со стороны РФ с соучастием Беларуси, колоссальную базу прецедентов (когда запрещали участие российских спортсменов в тех или иных состязаниях), объяснить ключевым международным федерациям и организациям то, что для спортсменов этих двух стран должен быть включен "красный свет". Похоже, это связано с отсутствием нормальной коммуникации, а также с личностными, не подходящими для данной должности, качествами украинского министра молодежи и спорта", – считает эксперт.

Уже давно понятно, продолжает он, что спорт и политика очень сильно связаны. Их не получится разделить, как хотят некоторые федерации и организации.

"Но наше Минмолодежи и спорта вместо того, чтобы не прекращать попыток достучаться до международных структур, принимает решение, которое, по сути, является выстрелом себе в ногу. Оно наказывает наших спортсменов. Тех, кто даже в таких сложнейших условиях продолжает готовиться к соревнованиям, представляет Украину на международной арене, нередко выигрывают. Самим фактом своего участия в тех или иных состязаниях постоянно привлекают внимание к российско-украинской войне. Проводят различные акции, сборы средств и так далее. А профильное министерство поставило им подножку", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Он не исключает, что следствием такого непродуманного решения должна быть отставка министра.

"На это следует обратить внимание президенту, – говорит эксперт. – Думаю, последует обращение со стороны спортсменов (некоторые из которых, как тот же Жан Беленюк, являются еще и нардепами), где прозвучит соответствующий призыв. Где сделают акценты, что такое решение вредит, прежде всего, Украине. Если мы отказываемся от такого участия, да еще и накладывая санкции на собственные федерации, которые не захотят этого делать, то фактически даем россиянам победить без борьбы на этом поле боя. Логично было бы каждый случай каждого отдельного участия рассматривать отдельно. А не принимать общее – неконструктивное – решение. Но, похоже, качественная, кропотливая, креативная работа профильного министерства не возможна при таком его руководстве, предпочитающем переложить все проблемы на плечи профильных федераций, сделав спортсменов заложниками не компетенции Минмолодежи и спорта".

Худшее, что может произойти – что вырастет количество украинских спортсменов, которые будут переходить под флаги других государств

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян предполагает, что данное решение Минмолодежи и спорта скорее продиктовано эмоциональным подходом, нежели рациональным интересом Украины.

"Ведь фактически – это расписка профильных служб, что они не смогли критически повлиять на международные организации – чтобы россияне и белорусы не присутствовали на тех соревнованиях, куда теперь не поедут наши спортсмены. Признание, что наши спортивные чиновники, возможно, слишком задрали планку ожиданий, не сумев в итоге взять данную высоту. Фактически это некая позиция шантажа по принципу – либо россияне, либо мы", – отмечает эксперт.

По его мнению, не факт, что это позволит эффективнее стимулировать соответствующие организации (тот же Международный олимпийский комитет), чтобы представители страны-агрессора и ее пособника-Беларуси не принимали участие в соревнованиях. Но абсолютно очевидно, что это делает украинских спортсменов заложниками международной конъюнктуры.

"Худшее, к чему это может привести – что вырастет количество украинских спортсменов, которые будут переходить под флаги других государств, выступая от них, чтобы не сломать свою спортивную карьеру", – констатирует Олег Саакян.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным.



