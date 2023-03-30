МОК цинично ответил на критику Украины о допуске российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на критику после принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Президент МОК Томас Бах. Фото из открытых источников

29 марта МОК представил правила, по которым российские и белорусские спортсмены возвращаются к участию в международных соревнованиях, в частности, это касается и Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже. На такое решение Международного олимпийского комитета отреагировали Украина, Чехия, Польша и другие краны мира, возмущенные заявлениями о допуске спортсменов из стран-агрессоров.

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На критику разных стран мира президент МОК Томас Бах отреагировал на следующий день после принятия решения, утверждая, что правительства других стран имеют двойные стандарты.

"Досадно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и всех заинтересованных сторон. Досадно, что эти правительства не обращаются к вопросу двойных стандартов. Мы не видели ни одного комментария об их отношении к участию спортсменов из других стран 70 войн и вооруженных конфликтов" по всему миру", — отвечает на критику Томас Бах.

Далее президент Международного олимпийского комитета заверил, что в спортивной сфере правительства не имеют права что-либо решать, поэтому это хорошо для спорта.

"Правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня", — сказал Томас Бах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне недовольны решением олимпийского комитета.

Также "Комментарии" писали о том, что в Китае запретили открыть баннер, где были изображены украинские спортсмены, погибшие во время войны.