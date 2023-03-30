МОК цинично ответил на критику Украины о допуске российских спортсменов

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Slava Kot
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на критику после принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Президент МОК Томас Бах. Фото из открытых источников
29 марта МОК представил правила, по которым российские и белорусские спортсмены возвращаются к участию в международных соревнованиях, в частности, это касается и Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже. На такое решение Международного олимпийского комитета отреагировали Украина, Чехия, Польша и другие краны мира, возмущенные заявлениями о допуске спортсменов из стран-агрессоров.
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На критику разных стран мира президент МОК Томас Бах отреагировал на следующий день после принятия решения, утверждая, что правительства других стран имеют двойные стандарты.
Далее президент Международного олимпийского комитета заверил, что в спортивной сфере правительства не имеют права что-либо решать, поэтому это хорошо для спорта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне недовольны решением олимпийского комитета.
Также "Комментарии" писали о том, что в Китае запретили открыть баннер, где были изображены украинские спортсмены, погибшие во время войны.
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