Удивительные цифры: именно столько Snoop Dogg зарабатывает на Олимпиаде

Американский рэпер Snoop Dogg стал одной из крупнейших звезд Олимпиады этого года. Рэпер является корреспондентом в Париже одного из американских телеканалов. Теперь стало известно, сколько Snoop Dogg зарабатывает на Олимпийских играх.



Snoop Dogg на Олимпийских играх. Фото из открытых источников

Snoop Dogg был одной из последних звезд, несших олимпийский огонь во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. Тогда американский рэпер заявил, что даже мечтать не мог об этом.

Snoop Dogg пригласили быть одним из корреспондентов американской станции NBC, транслирующей Олимпийские игры в США. За всю свою карьеру рэпер уже неоднократно комментировал соревнования спортсменов, а его манера выражаться часто вызывала улыбку на лицах слушателей.

Оказалось, что за работу корреспондента Snoop Dogg получит потрясающую сумму денег. Американский предприниматель Генри Макнамара заявил, что Snoop Dogg получает на Олимпийских играх 500 тысяч долларов ежедневно.

"Я сидел рядом с руководителем NBC во время ужина, он сказал, что Snoop Dogg получает 500 тыс. долларов в день плюс расходы на пребывание здесь и продвижение Олимпиады", – сказал Макнамара.

Руководство NBC не подтвердило сумму, которую платит известному рэперу. Однако, по данным The Washington Post, по сравнению с Олимпиадой в Токио 2021 количество просмотров выросло аж на 79%. Издание это связывает с участием Snoop Dogg.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег платят украинским спортсменам за медали на Олимпиаде в Париже.

Также "Комментарии" писали об украинском олимпийском чемпионе, который объявил о завершении карьеры после Олимпийских игр 2024 года.