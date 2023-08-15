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У Зеленского прокомментировали возможность участия россиян в Олимпиаде – чем это чревато

Михаил Подоляк заявил, что те, кто поддержит участие россиян в Олимпиаде, автоматически поддержит продвижение массовых убийств и поддержку агрессии РФ

сегодня, 17:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 в Париже будет означать поддержку миром российской агрессии и продвижение массовых убийств. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского прокомментировали возможность участия россиян в Олимпиаде – чем это чревато

Олимпиада. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что Украина не меняла своей позиции по данному вопросу – никакого участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года быть не может. 


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По словам Михаила Подоляка, если РФ все же допустят к участию в Олимпиаде, это будет означать кровавый политический манифест – поддержку российской агрессии, террора и геноцида на глобальной арене.

"Спорт не вне политики, спорт – это и есть политика. Российский спорт сегодня – это демонстративное продвижение массовых убийств, изнасилование, пытки, уничтожение. Пора отказаться от лицемерия – пора остановить экспансию российских спортивных промоутеров войны", — высказался советник.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина не будет даже сомневаться относительно того, чтобы выступить с официальным бойкотом Олимпийских игр в Париже, если к ним будут допущены спортсмены России и Беларуси. Такое заявление у себя в Телеграмм сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, компромиссного решения по этому вопросу быть не может.

Также издание "Комментарии" сообщало — Международный олимпийский комитет (МОК) не стал рассылать приглашение России и Беларуси к участию в Олимпиаде, которую должен принимать Париж. Вместе с тем, такой жест МОК не показывает, что россиян и белорусов точно не будет на соревнования. Окончательное решение МОК еще предстоит принять. 




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1691374231332745216
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