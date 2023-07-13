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Дождутся ли Россия и Беларусь приглашения на Олимпиаду в Париж: в МОК огласили решение

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 еще не принято

сегодня, 16:52
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Кравцев Сергей
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет отсылать приглашение России и Беларуси к участию в Олимпиаде, которую в следующем году должен принимать Париж. Как передает портал "Комментарии", окончательной решение МОК обнародовала пресс-служба организации. 

Дождутся ли Россия и Беларусь приглашения на Олимпиаду в Париж: в МОК огласили решение

Международный олимпийский комитет. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что 26 июля МОК разошлет приглашения на Олимпийские игры в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам. В перечне тех, кому будет разослано приглашение нет Олимпийского комитета России и НОК Беларуси. Спортивные организации этих страна под санкциями из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Цивилизованный мир осуждает полномасштабную войну, которую развязал путинский режим при поддержке режима диктатора Лукашенко.                                                                                                        


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Помимо России и Беларуси мимо олимпиады в 2024 году, скорее всего, пролетают также спортсмены Гватемалы. 

При этом в МОК уточнили, что еще окончательно не решен вопрос с допуском российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже. В МОК уточнили, что организация примет решение "в соответствующее время".

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