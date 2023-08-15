Готова ли Украина бойкотировать Олимпиаду: ответ Шмыгаля

Украина не будет сомневаться относительно того, чтобы выступить с официальным бойкотом Олимпийских игр в Париже, если к ним будут допущены спортсмены России и Беларуси. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Олимпиада. Фото: из открытых источников

"Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств", – сообщил глава правительства.

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Он добавил, если так сложится и РФ вместе с Беларусью будут допущены к участию в Олимпиаде, Украина не окажется одна, ее поддержат другие страны. Пока же Киев рассчитывает, что все манипуляции и обмен ненужными мнения уйдут в прошлое и МОК примет верное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады.

Денис Шмыгаль отметил, мир не должен закрывать на глаза на варварские преступления страны-агрессора, как и на то, что за время полномасштабной войны российские войска убили 340 украинских спортсменов и тренеров. Также из-за развязанной Россией войны Украина потеряла 343 спортивных объекта, где могли развивать свои навыки новые звезды мирового спорта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Международный олимпийский комитет (МОК) не стал рассылать приглашение России и Беларуси к участию в Олимпиаде, которую должен принимать Париж. Вместе с тем, такой жест МОК не показывает, что россиян и белорусов точно не будет на соревнования. Окончательное решение МОК еще предстоит принять.

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