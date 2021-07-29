Трех украинских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде: причина

Украинские легкоатлеты — Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров) не смогут представить Украину на Олимпиаде в Токио. Информацию обнародовала Федерация легкой атлетики, пишет УНИАН.

Олимпийские игры - фото из открытых источников

Сообщается, что Athletics Integrity Unit (AIU), борющаяся с допингом организация, заподозрила легкоатлетов в нарушении правил. Спортсменов не допустили к соревнованиям из-за несоблюдения пункта 15 антидопинговых правил. Согласно ему, спортсмену необходимо сдать три-допинг теста вне соревнование, проводят их с интервалом не менее трех недель на протяжении 10 месяцев.

Трое украинских легкоатлетов не предоставили нужного количества тестов на выявление допинга. Из-за этого им запретили принимать участие в Олимпийских Играх в Токио.

Напомним, что 23 июля состоялась церемония открытия самых престижных спортивных соревнований — Олимпийских игр-2020, которые проходят в японской столице Токио. Сборная нашей страны принимает участие в составе 157 человек, что является самым малым количеством за всю историю выступлений украинской сборной на летних Играх. Журналисты отмечают, что некоторые спортсмены были дисквалифицированы из-за допинга, другие же не справились с нормативами. Несмотря на это, эксперты считают, что в Украины есть хорошие шансы достойно выступить на Олимпиаде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.





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