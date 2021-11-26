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Стало известно, какой срок заключения за взяточничество получил экс-председатель Оргкомитета Олимпиады-2016

Дело касается именно победы заявки Рио на организацию Игр

сегодня, 16:55
Автор:

Олег Терещенко
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Бывший председатель Оргкомитета Олимпиады-2016 и президент олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман признан виновным в деле о коррупции. Как сообщает suspilne.media, за это он получил срок заключения – 30 лет и 11 месяцев.

Стало известно, какой срок заключения за взяточничество получил экс-председатель Оргкомитета Олимпиады-2016

Карлос Нузман - фото paralympic.org

Дело в том, что экс-главу Оргкомитета обвиняли в деле подкупа голосов. Речь шла о победе заявки Рио-де-Жанейро на проведение Олимпийских и Паралимпийских Игр в 2016 году.

Бразильский спортивный функционер участвовал в создании криминальной организации, отмывании денег и не уплате налогов.

Также вместе с ним сроки заключения получили экс-губернатор Рио Сержио Кабрад и бывший генеральный директор Оргкомитета-2016 Леонард Гринер. Первому дали срок 10 лет, а второму – 13 лет.

Сторона защиты Нузмана готовит апелляцию на решение суда. Его адвокат отмечает, что суд, назначив срок заключения, не предоставил никаких доказательств.

Следует напомнить, что расследование против Карлоса Нузмана было начато именно после того, как газета Le Monde, за три дня перед голосованием за организатора Олимпиады-2016, опубликовала информацию о взяточничестве со стороны бразильского функционера.

Также экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал ранее утверждал, что среди получавших деньги за организацию Игр в Рио был глава НОК Украины Сергей Бубка. Бубка отрицал обвинения и угрожал Кабралу судебным иском.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал, сколько денег в среднем зарабатывает футболист в украинской ПФЛ. Кроме того, стало известно, когда стартует чемпионат украинской хоккейной Суперлиги.


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Источник: https://suspilne.media/184287-ce-absolutno-nepripustimo-vid-fifa-vimagaut-dij-cerez-incident-z-arestom-zurnalistiv-u-katari/
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