США хотят вернуть российских спортсменов к выступлениям

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Slava Kot
Олимпийский и Паралимпийский комитет США поддерживает российских и белорусских спортсменов для участия в Парижских играх 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NBC Sports.
Российских спортсменов планируют вернуть в Олимпиаду. Фото: из вилкрытых источников
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину спортивные федерации разных видов спорта исключили российских спортсменов из своих соревнований или запретили им выступать под флагом РФ.
Президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс поддерживает возвращение российских спортсменов в соревнования. Недавно президент USOPC встретился с ведущими олимпийскими спортивными чиновниками в Швейцарии, там присутствовали руководители трех комитетов олимпийских сборных – Россия, США и Китай. После встречи Сюзанна Лайонс заявила, что USOPC ищет возможность для российских спортсменов принять участие в спортивных соревнованиях.
Лайонс подчеркнула, что есть полное согласие на возвращение российских и белорусских спортсменов в соревнования, но нужно создать "более суровый нейтралитет". На прошлых соревнованиях российские спортсмены принимали участие в турнирах без использования гимна и флага, однако иногда использовали национальные цвета и названия "олимпийцы из России" или спортсмены "Олимпийского комитета России".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о расстроенном хорватском футболисте, ведь Россию дисквалифицировали из Чемпионата мира.
Также "Комментарии" писали об иранском футболисте, которого приговорили к смертной казни.
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