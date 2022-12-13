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США хотят вернуть российских спортсменов к выступлениям

После переговоров Олимпийских комитетов США, России и Китая, американский президент USOPC заявил, что нужно вернуть российских и белорусских спортсменов к выступлениям на международных турнирах.

сегодня, 12:48
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Автор:

Slava Kot

Олимпийский и Паралимпийский комитет США поддерживает российских и белорусских спортсменов для участия в Парижских играх 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NBC Sports.

США хотят вернуть российских спортсменов к выступлениям

Российских спортсменов планируют вернуть в Олимпиаду. Фото: из вилкрытых источников

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину спортивные федерации разных видов спорта исключили российских спортсменов из своих соревнований или запретили им выступать под флагом РФ.

Президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс поддерживает возвращение российских спортсменов в соревнования. Недавно президент USOPC встретился с ведущими олимпийскими спортивными чиновниками в Швейцарии, там присутствовали руководители трех комитетов олимпийских сборных – Россия, США и Китай. После встречи Сюзанна Лайонс заявила, что USOPC ищет возможность для российских спортсменов принять участие в спортивных соревнованиях.

"Мы не соглашались, что спортсмены вернутся. Мы согласились, что сейчас будут проведены исследования и консультации с заинтересованными сторонами, чтобы увидеть, может ли быть путь отдельных спортсменов вернуться нейтральными", — сказала Сюзанна Лайонс.

Лайонс подчеркнула, что есть полное согласие на возвращение российских и белорусских спортсменов в соревнования, но нужно создать "более суровый нейтралитет". На прошлых соревнованиях российские спортсмены принимали участие в турнирах без использования гимна и флага, однако иногда использовали национальные цвета и названия "олимпийцы из России" или спортсмены "Олимпийского комитета России".

"Санкции очень конкретны. Это не могут быть цвета, это не может быть название страны", — называет условия возвращения российских спортсменов Лайонс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о расстроенном хорватском футболисте, ведь Россию дисквалифицировали из Чемпионата мира.

Также "Комментарии" писали об иранском футболисте, которого приговорили к смертной казни.



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Источник: https://olympics.nbcsports.com/2022/12/12/usopc-russia-olympics-ban-2024-paris/
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