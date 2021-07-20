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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Сколько денег потратили японцы на организацию Олимпиады-2020
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Сколько денег потратили японцы на организацию Олимпиады-2020

В МОК раскрыли финансовую сторону проведения Олимпиады в Токио

сегодня, 15:02
Автор:

Данило Матюха

Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщает Inside the Games.

Сколько денег потратили японцы на организацию Олимпиады-2020

Олимпиада в Токио - фото из открытых источников

Такой информацией организатор игр поделился на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительства Японии и Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", — сообщил секретарь.

Также Муто отметил, что бюджет Игр после переноса на год был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Турнир перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды  результат теста на COVID-19 оказался положительным. 

Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.insidethegames.biz/articles/1110463/bach-wall-olympic-village-tokyo-2020
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