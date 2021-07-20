Сколько денег потратили японцы на организацию Олимпиады-2020

Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщает Inside the Games.

Олимпиада в Токио - фото из открытых источников

Такой информацией организатор игр поделился на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительства Японии и Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", — сообщил секретарь.

Также Муто отметил, что бюджет Игр после переноса на год был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Турнир перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды результат теста на COVID-19 оказался положительным.

Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!