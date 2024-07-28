Сколько денег получат украинские спортсмены за медали на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже Украину представляют 140 спортсменов, которые будут соревноваться за медали на одном из самых престижных турниров мира. Кроме того, в случае завоевания места на пьедестале украинские спортсмены могут получить премии от Национального олимпийского комитета Украины (НОК).



Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото из открытых источников

Президент НОК Вадим Гутцайт озвучил суммы, заложенные в бюджет Украины, как вознаграждение за завоеванные медали. Приз за первое место остался неизменным – 125 тыс. долларов, такая же сумма выплачивалась на Олимпиаде в Токио. Однако выросли выплаты за серебряные награды – с 80 тыс. до 100 тыс. долларов, а бронзовые медали оцениваются в 80 тыс. долларов, в то время как 4 года назад за них выплачивали 55 тыс. долларов.

Призовые для украинских спортсменов за медали на Олимпийских играх 2024:

— Золото – 125 тыс. долларов (5,1 млн гривен); — Серебро – 100 тыс. долларов (4,1 млн гривен); — Бронза – 80 тыс. долларов (3,3 млн. гривен).

Самые высокие выплаты за призовые в Сингапуре. За золотые медали на Олимпийских играх местный олимпийский комитет предлагает 737 тыс. долларов – 30 млн. гривен. Это одна из самых больших выплат за золотую медаль в истории Олимпийских игр. Однако эта страна не выигрывала золотые медали с 2016 года.

В районе 200-250 тыс. долларов обещают призовые награды за золотые медали на Олимпийских играх в Гонконге, Казахстане, Малайзии, Италии и Норвегии. США выплачивает одни из самых маленьких призовых для своих спортсменов – 37,5 тыс. долларов (1,5 млн гривен).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на церемонии открытия Олимпийских игр публика освистала спортсменов одной из стран.

Также "Комментарии" писали о количестве российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду и выступающих на соревнованиях как нейтральные атлеты.