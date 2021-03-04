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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону: причины
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Сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону: причины

При этом украинки финишировали четвертыми в общем зачете

сегодня, 18:40
Автор:

Вечканова Елена

Женская сборная Украины "вылетела" из Кубка мира по биатлону (Нове-Место, Чехия) после участия в сегодняшней эстафете. Украинок дисквалифицировали уже после финиша за нарушение правил соревнования, сообщает "24 канал".

Сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону: причины

Украинок дисквалифицировали после заезда. Фото: GETTY IMAGES

Стоит отметить, что отечественная сборная показывала хорошее время, хотя и отставала от основной пятерки лидеров долгое время. Уже в третьем этапе украинки смогли неплохо подтянуться в турнирной таблице, впрочем, к финишу пришли только четвертыми. При этом у судей еще после второй части эстафеты были некоторые претензии к спортсменке Анастасии Меркушиной.

После того, как гонка официально завершилась и стали известны результаты, спортивное сообщество огорошили заявлением — результаты украинской сборной аннулированы. Конкретной причины пока не называют, но вероятней всего из-за состоявшейся ошибки во время передачи эстафеты от Юлии Джимы к уже упомянутой Меркушиной. Украинкам удалось сделать это лишь со второй попытки, которая, вероятно, состоялась уже за пределами разрешенной зоны.

Если говорить об основных результатах соревнования, то "золото" завоевала Швеция. Вторыми финишировали белоруски, а третьими — француженки. Стоит отметить, что за "бронзу" отчаянно сражались не только Франция и Украина, а еще и представительницы сборных Италии и США.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что почти две недели назад в Чемпионате мира по биатлону украинкам все же удалось без проблем добраться до финиша и занять почетное третье место.

Также на портале можно узнать, каким образом украинский боксер умудрился разбить лицо противнику, пока тот просил протереть ринг.


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Источник: https://sport.24tv.ua/kubok-svitu-biatlonu-rezultati-zhinochoyi-estafeti-novini-sportu_n1559717
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